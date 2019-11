VIDEO - Les 21ème Rencontres Ciné-Montagne de Grenoble, du 5 au 9 novembre, un événement France Bleu Isère

Les Rencontres Ciné Montagne : cinq jours de festivités autour de la montagne dans toute sa diversité. Rencontre avec François Kern, pour le film "Robinson des Ecrins", et David Barranger, coureur de l'extrême, pour "Chartreuse Terminorum, Destination Abandon."

David Barranger est un habitant du plateau des Petites Roches, il y voit la chaîne de Belledonne tous les jours, et c'est bien souvent qu'il enfile ses baskets à 4 heures du matin pour parcourir 8 heures de dénivelée en côtoyant marmottes et bouquetins.

Ultra-trailer, c'est un des meilleurs coureurs de la Chartreuse Terminorum, la déclinaison française de la Barkley américaine. Une course des plus dure au monde, réputée impossible à terminer avec au total 300 kilomètres et 22 000 mètres de dénivelé à parcourir en 80 heures.

Il est l'un des personnages principaux du film Chartreuse Terminorum, destination abandon, présenté lors de la soirée France Bleu aux Rencontres Ciné Montagne le mardi 5 novembre. France Bleu Isère, la radio de la montagne est allée à sa rencontre, chez lui à Saint Hilaire du Touvet, sur son terrain d'entrainement favori.

Autre invité de cette soirée : François Kern.

Explorateur grenoblois. Après de multiples expéditions en totale autonomie aux 4 coins du monde, (Alaska, Terre de Baffin, Sibérie...), François et ses camarades ont décidé de skier des couloirs encore jamais explorés dans les Ecrins. Un Massif proches de chez eux, qui n'a pourtant pas révélé tous ses secrets.

Leur film, Robinsons des Écrins sera lui aussi projeté lors de la soirée France Bleu Isère de ce mardi 5 novembre. Il nous en parle, près de chez lui, au pied de la Dent de Crolles.

C'est le thème de la soirée France Bleu Isère du mardi 5 novembre au Palais des Sports de Grenoble. Les invités au débat à partir de 18h15 :

Marion Haerty , snowboardeuse championne du monde de freeride originaire de Chamrousse. Elle présente le film sur elle « Insitu » .

, snowboardeuse championne du monde de freeride originaire de Chamrousse. Elle présente le film sur elle « Insitu » . Antoine Boisselier , skieur, parapentiste, réalisateur pour le film « Alchimie 2 ».

, skieur, parapentiste, réalisateur pour le film « Alchimie 2 ». David Barranger , ultra-traileur sur la Chartreuse Terminorum.

, ultra-traileur sur la Chartreuse Terminorum. Benoît Lagneux , journaliste au Dauphiné Libéré et réalisateur du film « Chartreuse Terminorum : destination abandon ».

, journaliste au Dauphiné Libéré et réalisateur du film « Chartreuse Terminorum : destination abandon ». Benoît Laval , organisateur de la Chartreuse Terminorum.

, organisateur de la Chartreuse Terminorum. François Kern, skieur pour le film « Robinsons des Ecrins » sur une exploration hivernale au cœur du massif des Ecrins.

Découvrez le programme complet sur le site officiel des Rencontres Ciné Montagne.