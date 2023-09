Les 8èmes Rencontres Cinématographiques de Limoges du 7 au 15 octobre avec France Bleu Limousin

Des avant-premières et des discussions

Les 8ème Rencontres Cinématographiques de Limoges se veulent aussi riches que les précédentes années. Cette manifestation a pour vocation la présentation des films en avant-première et surtout, la rencontre avec les réalisateurs et acteurs.

Le succès de ces rencontres est marqué par la présence des professionnels , des talents et du public toujours aussi nombreux et passionné.

Cette année, les cinéma Grand Ecran propose la découverte de 21 œuvres de qualité enrichies par la présence de 11 invités qui viendront évoquer leur travail, qu'ils soient réalisateurs, acteurs ou distributeurs.

Ouverture des Rencontres Cinématographiques de Limoges au Grand Ecran Ester

Ce festival du cinéma ouvre ses portes le 7 octobre au cinéma Grand Ecran Ester avec la projection en avant-première du film "Une année difficile" en présence des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache

L'histoire d'Albert et de Bruno, en bout de course, surendettés qui veulent se reconvertir dans le milieu associatif et qui sont entraînés dans leur démarche à la rencontre de militants écolos. Une comédie sociale sur fond de militantisme écologique et de surconsommation avec Pio Marmai, Noémie Merlant, Jonathan Cohen et Mathieu Amalric.

Projection au cinéma Grand Ecran Ester samedi 7 octobre à 20H

Découvertes tout public

Du 7 au 15 octobre, tous les publics sont invités à la découverte. A travers les comédies, drôles, sentimentales ou dramatiques, les fictions et les biopics, ce sont autant de sujets qui reflètent notre monde et engagent à la discussion et aux échanges.

La programmation nous donnera à voir et à apprécier le jeu d'acteur de Max Boublil dans "Double foyer" de Claire Vassé, présente à la projection dimanche 8 octobre, de Géraldine Nakache et Grégory Gabebois dans "Paternel" de Ronan Tronchot présent également à la projection au Lido lundi 9 octobre. Nous apprécierons aussi Lambert Wilson et Marina Hands dans "5 hectares" d'Emilie Deleuze, présente mardi 10 octobre au cinéma Grand Ecran Centre...

Les projections en avant-première s'étendent du 7 au 15 octobre aux cinémas Grand Ecran Centre, Grand Ecran Ester et Lido de Limoges.

"Les Rencontres sont accessibles à tous (...) au tarif unique de 6 euros. Il est néanmoins plus sage de réserver sur le site Grand Ecran "

Bruno Penin, directeur des cinémas Grand Ecran

