Les acteurs de Plus belle la vie à la rencontre de leurs fans à La Rochelle

La Rochelle, France

Des centaines de fans de Plus belle la vie ont patienté des heures sous un soleil de plomb pour apercevoir les acteurs qui interprètent leurs personnages préférés. Le professeur d'anglais Nathan Leserman, le commandant Nebout ou encore Sabrina, la serveuse du Mistral étaient à La Rochelle pour le Festival de la fiction. Alors quand ils sont enfin apparus sur l'estrade, le public était euphorique !

Dans la foule, certains sont venus de loin pour obtenir LA photo. Blandine et Nicole, la soixantaine, sont venues de Bretagne et ont parcouru 450 km jusqu'en Charente-Maritime. Célia et son fils Maxence, âgé de 9 ans, eux, ont fait le déplacement comme chaque année depuis six ans pour obtenir un nouveau selfie avec les comédiens.

Les fans ont pu prendre une photo avec les comédiens © Radio France - Marine Protais

Mais tous les fidèles téléspectateurs de la série n'ont, à leur grande déception, pas pu réaliser de clichés avec les acteurs. Malgré deux heures de séance photo, ils sont nombreux à être restés derrière les barrières de sécurité, à observer de loin.

Tous les fans de la série n'ont pas pu obtenir leur selfie © Radio France - Marine Protais

D'autres sont restés au plus près de l'estrade pour faire des photos avec leurs téléphones portables.

La foule a sorti les téléphones pour photographier les acteurs © Radio France - Marine Protais

Même s'ils n'ont pas tous pu poser avec leurs stars, la majorité a tout de même pu repartir avec une "photo de famille" des acteurs de Plus belle la vie.