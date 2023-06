Les coups de cœur cinéma de France Bleu Provence pour votre été 2023 !

Avec France Bleu Provence et Mélanie Masson, découvrez le cinéma autrement chaque mercredi ! Place à la merveilleuse et gratuite édition 2023 du Ciné Plein Air à Marseille, aux films coups de cœur de l'été et à Noémie Dumas du Six n'étoiles pour la projection extérieure d'un film sur Félix Mayol.