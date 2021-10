Les Ecrans de l'Aventure, c'est reparti !

Le festival Les Ecrans de l'Aventure démarre demain à Dijon ! C'est l'occasion de voir les meilleures productions audiovisuelles internationales et de rencontrer des professionnels de l’image, des aventuriers et des voyageurs. France Bleu Bourgogne vous présente le programme !

Le Festival Les Ecrans de l'Aventure vous propose d’assister à des projections, des débats, des expositions, des rencontres et de partager des moments d’intense émotion avec les nombreux invités de cet événement. Dès demain et jusqu'à dimanche, le Festival programme une vingtaine de documentaires d'aventure dont 16 films internationaux en compétition. Le Festival international du film d'aventure a lieu à Dijon (du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2021) au cinéma Olympia et au théâtre des Feuillants.

Présentation du Festival Les Ecrans de l'Aventure Copier

Corinne Husson, Chargée des relations Médias et Cléo Poussier-Cottel, Directrice Adjointe du Festival © Radio France - Caroline PAUL

14 films en compétition ou 14 histoires extraordinaires...

Programmation du festival au ciné Olympia, l'aventure aux 4 coins du monde Copier

Anne Quéméré, navigatrice et animatrice des projections au Ciné Olympia © Radio France - Caroline PAUL

Programmation du festival au Théâtre des Feuillants, un retour aux sources Copier

Eric Carpentier, journaliste et animateur des projections au Théâtre des Feuillants © Radio France - Caroline PAUL

Prenons de la hauteur en photos avec l'expo "le radeau des cimes", une exploration des canopées équatoriales à bord d'un aérostat !

A côté des films, des débats, des cafés-rencontres et des expos ! Copier

Dany Cleyet-Marrel, l'aéronaute qui expose son radeau des cimes au ciné Olymia de Dijon © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : Cinéma Olympia : communication@cinemaolympia.com - Théâtre des Feuillants : films.lesecransdelaventure@gmail.com