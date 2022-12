Les Égaluantes 2022 : retour sur notre émission spéciale

Pendant 4 jours , le festival Les Égaluantes programme des films historiques, des documentaires, des longs et courts métrages en lien avec le Cotentin , terre cinématographique, et plus largement la Normandie .

Une trentaine de films et documentaires à visionner dont des avant-première , et des rencontres marquantes avec différentes personnalités.

France Bleu Cotentin émission spéciale les Égaluantes

France Bleu Cotentin a été en direct du festival le vendredi 25 novembre pour une émission spéciale entre 16h et 19h dirigée par Aurore Le Helloco et Eric Delor.

Vous avez pu découvrir les coulisses du festival et entendre les interviews des comédiens, producteurs et réalisateurs ou encore des personnes faisant vivre ce festival (bénévoles, fondateurs etc.) .

Retrouvez toutes nos interviews :

Bénévoles du festival Les Égaluantes 2022 - L'Atelier du Photographe

Carmen Kassovitz et Pio Marmaï du film Tempête à France Bleu Cotentin accompagnés d'Eric Delor © Radio France - Katia Lautrou

Lionel du Temple, Grégoire Ludig et Julien Guetta du film Les Cadors au micro d'Aurore Le Helloco durant le festival Les Égalutantes © Radio France - Paul Jamet

Prochainement, l'interview filmée de l'équipe du film Les Cadors