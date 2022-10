"Les engagés" d'Emilie Frèche au Festival du Film de Saint-Jean-de-Luz et dans 13 autres salles en simultané

Comme un grand multiplexe, le Sélect de Saint-Jean-de-Luz s'est associé à 13 autres cinémas de Nouvelle-Aquitaine pour une soirée exceptionnelle avec la projection en compétition au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz et en avant-première du 1er long-métrage d'Emilie Frèche "Les engagés" .

L'histoire : sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.

Diffusion du film puis débat en simultané

Un mot de présentation du directeur artistique du festival, Patrick Fabre, avant que le film ne débute puis un débat en présence d'Emilie Frèche, la réalisatrice de ce film et de Benjamin Lavernhe, qui tient le rôle principal. Pour les spectateurs du Sélect les questions étaient posées en direct. Pour les autres salles, c'est Eric Soreau qui était leur porte-parole recevant les remarques, réactions et questions des spectateurs par WhatsApp et SMS.

Les cinémas associés à cet événement

A Saint-Jean-de-Luz, les salles n°1 et n°2 du Sélect proposaient cette soirée. Et en Nouvelle-Aquitaine, différents cinémas ont repris ce programme :

Aiguillon (47) - cinéma Le Confluent

Cambo-les-Bains (64) - l'Aiglon

Garlin (64) - Ciné Garlin

Hagetmau (40) - L'Aquitaine

Hendaye (64) - Les variétés

Hourtin (33) - Lou Hapchot

La Réole (33) - Rex

Mauléon-Licharre (64) - Maule Baitha

Sabres (40) - L'estrade

Saint-Jean-Pied-de-Port (64) - Cinéma Le Vauban

Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) - Cinéma Grand Ecran

Surgères (17) - Le Palace

Ce mercredi matin une autre séance spéciale pour ce film toujours en présence d'Emilie Frèche et Benjamin Lavernhe avec au Sélect, l'accueil de 350 lycéens. Ils parleront ensemble de ce long-métrage et de la problématique des migrants.