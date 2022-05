Les Folies Fermières, l'histoire vraie du premier cabaret à la ferme dans un film aujourd'hui au cinéma

Le nouveau film de Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes) nous emmène dans l’histoire incroyable mais vraie de David Caumette, agriculteur dans le Tarn. Pour ne pas se résoudre à laisser mourir son exploitation, il a eu l'idée folle de créer le premier cabaret à la ferme.

Solidarité, huile de coude, conviction, émotion, Les Folies fermières c'est un film qui parle d'une agriculture positive comme le dit David Caumette, l'éleveur qui a inspiré ce film et qui en accompagne toute la promotion.

Sans l'aide des banques, entouré du scepticisme de ses collègues et d'une partie de sa famille, David va soulever des montagnes pour donner vie à une idée folle qu'il a eue un soir : créer le premier cabaret à la ferme ! C'est Alban Ivanov qui interprète avec beaucoup de justesse et de sincérité le rôle de David, Bérengère Krief est Jessica sa compagne, Michèle Bernier sa maman et Sabrina Ouazani campe une formidable meneuse de revue qui porte aussi le film et l'histoire.

Michèle Bernier, qui joue le rôle de la maman de David, et David Caumette, l'agriculteur tarnais dont c'est l'histoire, étaient les invités de Johann Roques dans Accès direct pour parler du film et de cette folle aventure

L'histoire

David, jeune paysan du Cantal, a une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme ! Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher. Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Un film de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrine Ouazani, Michèle Bernier, Bérangère Krief, Guy Marchand et Moussa Maaskri