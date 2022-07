Les Vendanges du 7ème Art de Pauillac, Jour 3 : le Festival International du cinéma qui propose jusqu’au 17 juillet, des séances de cinéma à 4 euros au cinéma l’Eden, des séances en plein air et gratuite sur les quais de la ville mais aussi des rencontres, des signatures.

Du cinéma en plein air

C'était hier soir sur les quais de Pauillac : La première séance gratuite de cinéma en plein air du Festival avec la projection de Notre-Dame Brûle, un film signé Jean-Jacques Annaud, qui revient sur la catastrophe de l'incendie de la Cathédrale Notre-Dame-De-Paris en 2019.

Cinéma en plein air

Le public était au rendez-vous ! Un moment de partage avec Jean-Jacques Annaud après le film a clôturé la soirée.

Bande originale et autre musique de film

Que serait Amélie Poulain sans sa célèbre valse ? Pouvez-vous imaginer un seul instant Il était une fois dans l'ouest sans le talent d'Ennio Morricone ? Enfin comment sentir la force dans Star Wars sans la musique de John Williams ?

Des spécialistes de musiques de films sont présents sur ce festival à l’instar de Thibault Cauvin, guitariste d’exception. Ce musicien girondin à l’origine fait aujourd’hui une carrière mondiale ! Pour lui, une bonne Bande Originale, c'est :

Celle qui a sa propre personnalité et qui est si juste qu'elle est telle un acteur du film !

Musique de cinéma

Autre compositeur et musicien de talent spécialisé dans la musique de film et présent aux Vendanges du 7ème art : Pablo Pico ! Avec lui, nous entrons dans les coulisses de la réalisation d’une Bande Originale... Saviez-vous que le compositeur envoie des maquettes quotidiennement au réalisateur du film sur lequel il travaille ? Bien-sûr pour que celui-ci valide, mais aussi pour que l'équipe de tournage s'imprègne de l'ambiance que va donner la musique in fine.

Thibault Cauvin et Pablo Pico ont offert au public du festival deux Masterclass qui ont suscité, c'est certain, des vocations chez leurs auditeurs.

Jour 4, le programme :

Dès 11h, au cinéma l'Eden, vous pouvez découvrir le film Ténor en présence de son réalisateur Claude Zidi Junior. Puis c'est un film Iranien qui sera diffusé à 17h dans le cadre de la compétition internationale : Leïla et ses frères de Saeed Roustaee. Imaginez avoir quitté votre ville natale et y revenir 40 ans après... C'est le top départ du film Nostalgia signé Mario Martone à 20h30. Enfin, à 22H30 sur les quais de Pauillac : Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse de Michel Ocelot, un film d'animation en avant-première et avec la présence du chef d'animation... Un rendez-vous gratuit pour les petits et les grands !

Le programme complet des Vendanges du 7ème Art ici

à lire aussi Les vendanges du 7ème Art à Pauillac, Jour 2