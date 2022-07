Les Vendanges du 7ème Art de Pauillac, Jour 4 ! Des séances à 4 euros au cinéma l'Eden, des projections gratuites en plein air... Le Festival International du Film continue jusqu'au 17 juillet. Quelques pas de Rumba sont même prévus demain soir à 22h30 sur les quais de Pauillac !

Avec Aline de et avec Valérie Lemercier, les spectateurs se sont régalés hier soir sur les quais de Pauillac ! Du côté de la compétition internationale, le programme a continué aujourd'hui avec Leïla et ses frères, un film Iranien signé Saeed Roustaee.

Entre rap et lyrisme

Parmi les séances spéciales proposées pendant les Vendanges du 7ème art, il y avait un long métrage qui a eu énormément de succès depuis sa sortie le 4 mai : Ténor, un film plein de poésie et de drame aussi.

C'est l’histoire d’Antoine qui livre des sushis, en même temps qu’il fait des études de comptabilité, en même temps qu’il fait du rap... et de sa rencontre avec Madame Loyseau professeur de chant à l’Opéra Garnier. Comment ce jeune homme va réussir à entremêler les deux univers ? Un film très fort signé Claude Zidi Junior qui a choisi une actrice expérimentée, talentueuse et surprenante dans ce rôle féminin : Michèle Laroque et un jeune chanteur qui a décidément plusieurs cordes à son arc : Mohammed Belkhir dit MB14.

Claude Zidi Junior

Pour ce film, il cherchait à révéler un talent. Ce talent, ils l'ont découvert avec son producteur en écoutant The Voice un samedi soir. Subjugués par la prestation de MB14, ils lui proposent le scénario. Celui-ci accepte, mais, pour des raisons techniques et sanitaires, il se passe 4 ans entre le moment où il dit "oui" et le moment du tournage. Finalement le film sort... Une prouesse pour ce désormais acteur/chanteur qui a eu le droit à un coaching de 2 mois en chant lyrique pour faire le film !

Le résultat est épatant, le public est au rendez-vous et le film est projeté en France pendant des semaines et des semaines.

Mon obsession, c’est de plaire au public... On le prend en otage quand il vient au cinéma, il faut qu'il se sente bien. - Claude Zidi Junior

Jour 5, le programme :

De 11h à 13h, c’est la première édition du Brunch du Marché, place du marché à Pauillac. Didier Bourdon et Franck Dubosc sont attendus, ils viennent respectivement pour les films L’homme parfait et Rumba la vie projetés tous les deux, samedi 16 juillet à 14h et 22h30.

Ce samedi c'est aussi la Cérémonie de clôture des Vendanges du 7ème Art à 19h avec le palmarès de la compétition prix du jeune public et de la compétition internationale annoncée par le jury composé de : Anne Parillaud (présidente), Vladimir de Fontenay, Margaux Vallé, Claude Zidi Junior et Reem Kherici.

