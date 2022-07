Les Vendanges du 7ème Art de Pauillac, Jour 5 et des acteurs que l'on adore au rendez-vous : Franck Dubosc et Didier Bourdon pour cet avant-dernier jour au Festival International de Cinéma de Pauillac !

Commencé mardi dernier, le Festival bat son plein avec des projections à 4 euros au cinéma l'Eden de films en compétition internationale et en compétition prix du jeune public., des séances gratuites en plein air sur les quais de la ville ainsi que des Master Class comme celle donnée aujourd'hui par Didier Bourdon sur "L'humour et le cinéma ".

Franck Dubosc ou la gourmandise

Venu pour présenter son film Rumba la vie, Franck Dubosc a également fait un tour aux halles de Pauillac de bon matin pour inaugurer la toute première édition du Brunch du Marché dans le cadre du Festival Les Vendanges du 7ème Art. Sous un décor de guinguette, au son des bandas, il a coupé le ruban pour ouvrir officiellement cet évènement gourmand qui réunissait producteurs, artisans de bouche et artisans d'art. Retour en images :

Brunch du marché

Chaleureux et généreux, Franck Dubosc s'est prêté au jeu des photos et certains dans le public s'étaient bien préparés en sortant le maillot de bain tel Patrick Chirac dans Camping, un film tourné dans notre belle région.

Camping à Pauillac

Franck Dubosc a également répondu aux questions des journalistes et nous a confié aimer porter la moustache comme le personnage de son film Rumba la vie !

Franck Dubosc et les journalistes

Didier Bourdon répond à nos questions

Autre monstre sacré de l'humour, Didier Bourdon était présent au Festival pour la projection de son film L'homme Parfait de Xavier Durringer et pour réaliser une Master Class sur le thème de l'humour au cinéma.

S'amuser, c'est la clé

Didier Bourdon en Master Class

Il a répondu aux questions du public sur ces futurs projets, il a confirmé qu'un tournage d'un nouveau film des Inconnus était prévu au Mexique... Le public a applaudi. Il a raconté quelques anecdotes : Saviez-vous que la scène des piercings dans Les Trois Frères n'étaient pas du tout prévue au départ ? Qu'ils s'appellent les frères Latour dans le film parce qu'à l'époque du tournage ils adoraient le vin Château Latour ? Et qu'après Les Vampires, il a eu le droit à un contrôle fiscal ?

Capable de jouer dans tous les registres, cet acteur est connecté à la vraie vie, il l'a d'ailleurs redit :

J'aime les gens, vivre dans une tour d'ivoire ne me plairait pas.

Didier Bourdon aux Vendanges du 7ème Art

Jury et récompenses

C'est ce samedi 16 juillet qu'est annoncé le palmarès lors de la grande cérémonie de clôture. Résultats annoncés lundi matin sur France Bleu Gironde, vous pouvez compter sur nous !

Jour 5, le programme :

Ce dimanche 17 juillet, dernier jour du Festival, Zabou Breitman animera une rencontre "Littérature et Cinéma" à 12h30, à la suite de la projection de son film Les Hirondelles de Kaboul. A 17h, vous avez rendez-vous avec un casting de rêve : Gérard Depardieu, Fanny Ardant et Benoît Poelvoorde dans Les Volets Verts. Un film engagé, à 19h, avec le documentaire Riposte Féministe. Enfin, à 21h, et pour clôturer définitivement cette 7ème édition des Vendanges du 7ème Art, LE film qui a fait sensation à Cannes : Sans Filtre de Ruben Östlund.

