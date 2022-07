Les Vendanges du 7ème Art de Pauillac, Jour 6 : Clap de fin !

Débutée le 12 juillet, la 7ème édition des Vendanges du 7ème Art, le Festival International du Cinéma de Pauillac se termine ce dimanche 17 juillet. Partage, émotions, messages sociétaux et jeunes talents... Cette édition a été mémorable, sans oublié les moments de rire !

Retour sur évènement !

Avant de détailler le palmarès des prix distribués lors de cette 7ème édition, attardons-nous sur cette dernière journée de Festival... Ce dimanche a révélé de belles surprises !

Zabou Breitman et le film d'animation

Zabou Breitman

Venue présenter son film Les Hirondelles de Kaboul, adaptation du roman de Yasmina Khadra avec les illustrations de Éléa Gobbé-Mévellec, elle nous a raconté sa passion pour le film d'animation. Les aquarelles, portraits des acteurs, permettent la retransmission de chaque émotion, de chaque geste, de chaque expression. Un réalisme "artisanal" qui apporte de la force et parfois même de la violence au texte initial. Pour elle, ce film est un tournant dans sa carrière, elle l'a d'ailleurs expliqué lors d'une Master Class au Cinéma l'Eden.

Jean Becker : 89 ans de talent

Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde : c'est le casting que c'est offert Jean Becker pour le film Les Volets Verts, adaptation du roman de Georges Simenon, un film sur mesure pour un Gérard Depardieu qui signe là l'un de ses plus grands rôles. En pleine discussion avec les spectateurs après la projection, Jean Becker nous confie que la première fois que Gérard Depardieu a vu le film, il est resté dix minutes circonspect, assis dans son fauteuil, silencieux. C'est pour vivre ces moments là que ce grand réalisateur continue encore et toujours de nous conter des histoires.

Jean Becker

Entre vous et Dieu, il n'y a personne, n'est-ce pas ?

Cette réplique est un moment clé de ce film que vous pourrez découvrir en salle le 24 août prochain.

Les Volets Verts

Riposte Féminine

Plus qu'un documentaire, c'est un film de cinéma qu'ont réalisé Marie Perennès et Simon Depardon. Avec Riposte Féminine, ils portent sur grand écran des témoignages de femmes victimes de violences sexistes, de harcèlement de rue, mais ils donnent également la parole à des associations qui luttent contre les féminicides.

Riposte Féminine

Le cinéma, c'est aussi politique - Marie Pérennès

Cette 7ème édition des Vendanges du 7ème Art s'est terminée en beauté par la projection en avant-première du film Sans filtre de Ruben Östlund , Palme d'Or du Festival de Cannes. Jocellyne Aymé, la Directrice du Festival des Vendanges du 7ème Art et du Cinéma l'Eden a passé deux semaines à Cannes pour sélectionner cette programmation, un travail de qualité qui a marqué les jurés et le public venus nombreux à chaque séance, qu'elles soient au cinéma l'Eden ou en plein air sur les quais de Pauillac pendant ces 6 jours de Festival.

Epicurisme et Vins du Médoc

Parce que cet évènement culturel et cinématographique a aussi pour but de valoriser les vins du Médoc, des partenaires fidèles ont encore une fois répondus présents pour faire déguster leurs meilleurs vins aux invités d'honneur et au public. Les plus belles maisons de vin de la région s'étaient données rendez-vous.

Partenaires

Cérémonie de Clôture

Cérémonie de clôture

Point d'orgue de ce Festival du Cinéma, c'est devant des centaines de personnes que le palmarès de cette 7ème édition a été révélé. La soirée animée par l'équipe de Radio Sardine spécialisée dans l'évènementiel, a commencé par l'arrivée de deux invités spéciaux : Franck Dubosc et Didier Bourdon.

Franck Dubosc et Didier Bourdon

Puis les différents jurys sont montés sur scène pour remettre leurs prix. Est arrivé enfin de jury de la Compétition Internationale composé de Anne Parillaud (présidente), Vladimir de Fontenay, Margaux Vallé, Claude Zidi Junior et Reem Kherici. A l'humanité, ils ont primé le Film Iranien Leila et ses frères de de Saeed Roustaee.

Palmarès complet

PRIX DU JURY ACM (accueil collectif de mineurs CDC) - COMPÉTITION JEUNE PUBLIC : LA PETITE BANDE de Pierre Salvadori

PRIX DU JURY ÉTUDIANTS - COMPÉTITION INTERNATIONALE – Présidé par Bertrand Dormoy : LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik Saleh

Et une mention spéciale à l’actrice principale Taraneh Alidoosti du film Leïla et ses frères

PRIX DU JURY CAMÉO - COMPÉTITION INTERNATIONALE : LEÏLA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee

PRIX DU JURY COMPÉTITION JEUNE PUBLIC Présidé par Damien Jouillerot : LA PETITE BANDE de Pierre Salvadori

PRIX DU PUBLIC - COMPÉTITION JEUNE PUBLIC : LA PETITE BANDE de Pierre Salvadori

PRIX DU PUBLIC DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE : L’INNOCENT de Louis Garrel

PRIX SPÉCIAL DU JURY « CRUS BOURGEOIS EXCEPTIONNELS » DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE présidé par Anne Parillaud : L’INNOCENT de Louis Garrel

Exæquo avec : LA NUIT DU 12 de Dominik Moll

PRIX DU JURY DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE Présidé par Anne Parillaud

LEÏLA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee