Locke & Key, la nouvelle série fantastique familiale à ne pas louper !

On suit Bode, Kinsey et Tyler Locke qui emménagent avec leur mère dans la maison familiale du père qui vient tout juste de décéder de manière dirons-nous plutôt brutale. Leur but : se reconstruire après le drame qu’ils viennent de vivre. La maison joue un rôle capital dans la série : plutôt lugubre, elle rappelle l'hôtel de la famille Addams et regorge de coins sombres. Et c’est justement en explorant la maison que le benjamin de la fratrie, Bode (oui un drôle de prénom ma foi !) découvre des clés, cachées un peu partout… Mais pas n’importe quelles clés puisqu’elles ont des pouvoirs surnaturels : l’une permet d’ouvrir une porte n’importe où dans le monde, une seconde de voir ce qu’il se passe dans votre tête, une autre encore de sortir de son corps pour devenir un fantôme. Au début, c’est bien entendu l’aspect ludique de ces clés qui va sauter aux yeux des trois enfants.

Au début seulement, parce que très vite, ils vont comprendre que d’autres forces sont en jeu.

Déjà, ils se rendent compte que seuls les enfants s’intéressent aux clés, ou se rappellent de ce qu’elles produisent. Comme si les adultes refusaient de croire à la magie dont ils sont témoins. Mais ils découvrent bien vite que les clés sont peut être plus une malédiction qu’autre chose : ils se retrouvent notamment poursuivi par un personnage effrayant qui connaît bien le pouvoir des clés ! Moins noire que la BD originale, Locke & Key est une série mêlant chronique familiale et fantastique mais qui vous fera moins trembler que Stranger Things !

La série aborde des sujets sombres (le meurtre du père, la solitude, l’alcoolisme) tout en gardant un bon équilibre pour le grand public. Les acteurs sont très crédibles et on prend plaisir à les voir grandir à travers cette expérience fantastique. Bref, même si certains épisodes sont un peu lents à mon goût, je trouve que l’histoire arrive à nous emporter : on a envie de posséder ces clés, et peur en même temps de leur pouvoir !

La bonne nouvelle : on parle déjà d’une saison 2 en cours d’écriture !