Luc Besson sur France Bleu Gironde pour l'avant-première de son film "Dogman"

4 ans après Anna, Luc Besson revient en salles avec Dogman. Inspiré de l'histoire vraie d'un jeune garçon qui a été retrouvé par la police alors qu'il vivait depuis 4 ans enfermé dans une cage avec des chiens, Luc Besson se pose cette question : et après ?

Que devient-on quand on grandit dans le mépris, la violence, le rejet, sans éducation et soutien ? Douglas, son personnage a eu la chance de croiser Salma, une professeur de théâtre en foyer grâce à qui il apprend Shakespeare par cœur. Grâce à elle, il apprend qu'il peut, sur scène, être qui il veut. Et grâce aux chiens, il trouve la tendresse et la confiance que ne lui accordent pas toujours les humains. Douglas, dit aussi Dogman, devient un justicier marginalisé qui vient en aide aux plus faibles et se bat pour une juste répartition des richesses à l'aide de ses chiens (80 brillants compagnons à quatre pattes).

DOGMAN Bande Annonce VF (2023) Luc Besson

"Y a une chose dans le film qui est exceptionnel : c'est l'acteur. Je suis totalement fasciné." Luc Besson

Caleb Landry Jones, interprète de Douglas, ne vous laissera pas indifférent. Justicier, transformiste, philosophe... Il a de multiples casquettes et les scènes en huit-clos avec la psychiatre Evelyn, interprétée par Jojo Gibbs sont fortes en émotion.

Pour se familiariser avec tous les chiens, le réalisateur et l'acteur ont passé, chaque jour, un moment avec eux en matinée. Pour apprendre à se connaître, s'identifier et avoir envie de jouer ensemble (devant et hors caméra).

Dogman, en salles le 27 septembre.