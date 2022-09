Maria rêve : sortie en salle du Grand prix du public du Festival de Cabourg

Lors de la 36e édition du Festival du film de Cabourg, du 15 au 19 juin 2022, le public a voté pour son film préféré. Et c'est le film de Lauriane Escaffre et Yvo Muller, Maria rêve, qui a remporté le Grand prix du public.

Le film sort en salle le mercredi 28 septembre et il devrait remporter l'adhésion des spectateurs. Karin Viard incarne Maria, une femme de ménage qui va peu à peu se libérer, se dégager des préjugés de sa condition grâce notamment à sa rencontre avec Hubert, interprété par Gregory Gadebois. Le décor de l'école des Beaux-Arts apporte une ambiance tout à la fois pétillante, légère, pleine d'inventions et de rencontres.

Maria rêve est un film empli de tendresse, de poésie mais aussi de sourires et de rires. Ce genre de film qui vous réconcilie avec les salles de cinéma, s'il en était besoin.

Synopsis : Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l'audace...

Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

