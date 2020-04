"Mauvaise mère", une histoire d'adoption sur France3

Mardi 14 avril à 21h, France 3 propose ce télefilm d'Adeline Darraux, doublement primé au Festival de création télévisuelle de Luchon dont France Bleu est partenaire : "Mauvaise mère" a reçu le premier prix dans la catégorie Fiction unitaire, et la toute jeune actrice Jessyrielle Massengo, incroyable de justesse dans son tout premier rôle, celui du meilleur espoir féminin.

L'adoption n'est pas un long fleuve tranquille

On a déjà vu beaucoup de films sur le parcours du combattant des candidats à l’adoption, mais une fois que l’enfant tant attendu est là, fin de l’histoire… Alors que dans la vraie vie, l’histoire continue. Dans le cas de Judith et Lionel, d’Elise leur fille biologique, et de Mina, arrivée d’Ethiopie alors qu’elle était bébé, tout va bien. Tout va bien... jusqu’aux 13 ans de la jeune fille. Jusqu’à ce jour où une copine de collège balance à Mina « Ben en fait, t’es pas vraiment sûre de ta date de naissance toi, puisque t’as été adoptée ». Cette petite phrase déclenche un cataclysme dans la tête de l’adolescente, qui va commencer à s’interroger sur ses origines, et peu à peu, remettre en question ses parents adoptifs, en les testant un peu plus chaque jour, en se rendant odieuse, agressive, parfois même violente, pour vérifier jusqu’à quel point elle peut aller mais qu’on l’aime quand-même… jusqu’à rendre la vie de famille insupportable.

Une adolescente emportée par sa colère, des parents dépassés

Face à Mina en proie à cette colère qui la dépasse, les attitudes sont différentes : le père désemparé et hyper protecteur, prêt à arrondir les angles pour ne pas rajouter à la souffrance d’une enfant qu’il estime avoir déracinée, il est joué tout en subtilité par Thierry Godard. La mère, rejetée malgré tout son amour, la formidable Barbara Schultz, qui à force d’en prendre plein la figure et de cristalliser tout le mal-être de sa fille, finit par se braquer. La grande soeur elle, finit par prendre le large.

Ce désarroi et cette souffrance, on les ressent dans chacun des personnages, et on comprend leur point de vue sans jamais les juger. C’est la force de l’adaptation qu’Isabel Sebastian a tirée du livre de Judith Norman «Mauvaise mère, les blessures de l’adoption» paru aux éditions Les liens qui libèrent : Pas de pathos exagéré, c’est sensible mais c’est incisif et ça secoue. Une réussite !