Mehmet Akif Büyükatalay présente le film ORAY

Mulhouse, France

Le réalisateur sera présent ce jeudi soir 7/11 à 20h au Bel Air de Mulhouse.

Synopsis

Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à sa femme Burcu ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation. Fervent pratiquant, il va chercher conseil auprès de l’imam de sa ville qui lui impose une séparation de trois mois. Il profite de cette décision pour partir vivre à Cologne et y construire une nouvelle vie pour Burcu et lui. L’imam de sa nouvelle communauté a une vision plus rigoriste de la loi islamique, pour lui le divorce doit être prononcé. Oray se retrouve alors tiraillé entre son amour pour sa femme et sa ferveur religieuse.

Mehmet Akif Büyükatalay

Oray est le film de fin d'études de Mehmet Akif Büyükatalay à la Kunsthochschule für Medien de Cologne. Présenté dans la section Pespektive deutsches Kino à la Berlinale en février 2019, Oray y a remporté le prix du meilleur premier film, entre autres récompenses.