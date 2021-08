"Meurtres en Berry" diffusé ce samedi soir sur France 3

Le Berry sera à l'honneur ce soir sur France 3. La chaîne du service public diffuse ce samedi sa série d'enquêtes policières "Meurtres à..." et en l'occurrence "Meurtres en Berry". La société de production du film Quad Drama a investi le département de l'Indre en octobre dernier pendant un mois. "On avait envie d'investir cette région car on ne l'avait pas encore fait jusqu'à maintenant dans le cadre des "Meurtres à..."", affirme Roman Turlure, producteur de "Meurtres en Berry".

Des lieux emblématiques mis à l'honneur

Et pendant ce mois, les équipes du film ont tourné aux alentours de Châteauroux, notamment dans la forêt Domaniale, au musée de George Sand à La Châtre, à la mare au diable, à Argenton-sur-Creuse et au château de Sarzay. "Nous avons tourné la scène du crime dans la forêt Domaniale", explique Roman Turlure. "La scène d'ouverture se passe à la mare au diable", annonce le producteur. "Le récit du film est en lien avec l'œuvre de George Sand", ajoute-il.

Le château de Sarzay utilisé un peu par hasard

Mais un endroit a été plébiscité dans le film un peu par hasard : le château de Sarzay. "Dans un premier temps, on a cherché une sorte de squat de jeunes artistes un peu banal", explique Floriane Crépin, réalisatrice de "Meurtres en Berry". "Mais, nous avons perdu le décor qu'on avait trouvé. On s'est mis à chercher très vite. Et on s'est dit pourquoi ne pas prendre quelque chose d'original et pourquoi pas un lieu historique. Et quand on a trouvé le château de Sarzay, on s'est dit "Mais oui, c'est là !". Il est juste magnifique ce château. On voulait faire vivre ce château un peu en ruine et en hauteur". La production a eu besoin de 160 figurants dont les trois quarts étaient Berrichons. On pourra retrouver des acteurs tels qu'Aurélien Wiik, Clarisse Lhonni-Botte ou David Mora, l'un des acteurs de Scènes de ménage sur M6.