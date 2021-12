Mince alors 2, de et avec Charlotte de Turckheim, une suite très attachante au cinéma ce mercredi 22 décembre

Neuf ans après Mince Alors !, tourné à Brides-les-Bains en Savoie, Charlotte de Turckheim a réuni toute l'équipe - rejointe par de nouvelles têtes - dans les Alpilles pour Mince Alors 2!, une suite soigneusement écrite et très réussie. A découvrir dans vos salles de cinéma à partir de ce mercredi.

Dans cette comédie pleine de bonne humeur, on retrouve avec plaisir Emilie (Catherine Hosmalin), Nina (Lola Dewaere) et Isabelle (Charlotte de Turckheim). A leurs côtés Baptiste (Patrick de la Valette) l'homme à tout faire du centre et yogi à ses heures, Marion (Charlotte Gaccio) et une un groupe de quatre jeunes aux réparties incisives apportent une touche de fraîcheur, une pointe d'air du temps avec les selfies et l'image renvoyée par les réseaux sociaux - et contribuent à faire de ce film une réflexion sans prétention sur l'acceptation de soi et le diktat de la "normalité".

Charlotte de Turckheim et Catherine Hosmalin étaient les invitées d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter le film

L'histoire

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale

Un film de Charlotte de Turckheim avec Charlotte de Turckheim, Catherine Hosmalin, Lola Dewaere et Charlotte Gaccio.