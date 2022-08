"Mission impossible à la française" en Sarthe : le nouveau film de Mélanie Laurent

La réalisatrice et actrice Mélanie Laurent prépare un nouveau film, adapté de la bande-dessinée La Grande Odalisque. Et pour son lieu de tournage début septembre, elle a choisi la Sarthe.

Un film de grande envergure se prépare en Sarthe : La Grande Odalisque, réalisée par Mélanie Laurent. Adaptée de la bande-dessinée à succès du même nom, avec un casting trois étoiles (Adèle Exarchopoulos, Isabelle Adjani ou encore Mélanie Laurent elle-même), tous les ingrédients sont réunis pour que cela marche, selon Julien Sénéchal de la Cité du film.

La Cité du film, un acteur du cinéma sarthois

La Cité du film est une association créée en mars 2020, dans but de promouvoir le cinéma en Sarthe et de soutenir les producteurs et les réalisateurs. Et le but est atteint, puisqu'ils travaillent désormais à l'accueil du tournage de la Grande Odalisque, en collaboration avec le bureau d'accueil régional (Pays de la Loire). C'est leur première production majeure. "C'est Gaumont qui produit la grande Odalisque. Ils recherchaient des décors spécifiques et notamment un circuit. Donc ils nous ont contactés pour savoir si on pouvait les mettre en relation avec le circuit du Mans. Ce qui va évidemment se faire, du coup. On en est très content d'ailleurs."

Le lien avec la Cité du film a donc permis de favoriser la venue du tournage. Et pour cela, les membres de l'association ont été embauchés : Julien Triger, par exemple, fait du repérage dans la Sarthe pour trouver les décors adéquats : "C'est à la fois un métier d'enquêteur, à la fois un métier de chercheur, bien sûr. On repère un décor au niveau de l'image, mais on repère aussi un décor au niveau du son. On vérifie s'il n'y a pas le passage d'un train, et si oui, à quelle fréquence il passe", explique Julien Triger.

Car en plus du décor du circuit, l'équipe de tournage avait également besoin de décors naturels comme des forêts et des routes. Mais trouver la bonne forêt ne se fait pas facilement : "Il y avait plusieurs paramètres, il fallait qu'il y ait un étang tout près. Tout ça dans l'esprit du film, qui colle bien au scénario", développe Julien Triger.

Une centaine de personnes

Long métrage, film d'action, un "mission impossible à la française", selon les producteurs. Ce qui fait un tournage avec beaucoup de monde. Une centaine de personnes est attendue, dont une quarantaine de figurants. "Ca va faire travailler de la restauration, des hôtels", affirme Julien Sénéchal, de la Cité du film. "Et puis ça fait travailler des figurants sur le Mans. On a eu plus de 1000 candidatures qui sont passées via le site de la cité du film."

Le tournage du film débutera par la ville du Mans, début septembre, avant de s'envoler pour la Corse et Paris, tout en passant par le perche sarthois.