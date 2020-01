Mohamed Hamidi et Guillaume Gouix parlent du film "Une belle équipe"

Après "La vache" et "Jusqu'ici tout va bien" le réalisateur Mohamed Hamidi s'intéresse à l'inversion des rapports de force entre les hommes et les femmes au travers d'une équipe de football féminine. Les garçons restent à la maison et les filles frappent dans le ballon.