Mon confinement au quotidien : Arnaud Vialle, directeur du cinéma Rex à Sarlat

Chaque matin à 7 heures 10, une personnalité de Gironde ou de Dordogne nous parle de son quotidien et de ce qui a changé avec le coronavirus. Arnaud Vialle dirige le cinéma le Rex, qui accueille chaque année le festival du film de Sarlat. Il nous raconte en quoi sa vie a changé.

9ème jour de confinement pour Arnaud Vialle, l’emblématique directeur du cinéma Rex à Sarlat-la-Canéda. Avec l’épidémie de Covid-19, plus aucune sortie en salle, plus de tournages, plus d’équipes de films en visite en Gironde ou en Dordogne pour des avant-premières avec France Bleu.

Arnaud, après avoir réalisé avec son équipe un grand ménage de printemps est aujourd’hui confiné à son domicile comme beaucoup d’entre nous et s’organise entre jardinage et visionnage des films de Steven Spielberg ("E.T. l'extra-terrestre", "les dents de la mer", "Rencontres du troisième type") qui sera à l’honneur du prochain Festival du Film de Sarlat au mois de Novembre prochain. Il nous raconte son quotidien au micro de Julien Pelé.