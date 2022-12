Mort de Mylène Demongeot : les élèves de l'école de Châtelain, son village d'adoption, l'ont rencontrée

Ce vendredi 2 décembre 2022, la mort de Mylène Demongeot est LE sujet de conversation dans la classe de Chrystelle Météreau. "Les enfants me demandent : 'est-ce que tu sais ? est-ce que tu es au courant'. J'ai senti un peu de peine chez eux." Forcément, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sentent concernés : ils ont rencontré l'actrice à deux reprises l'année dernière et ont même travaillé avec elle !

"Elle a accepté, elle était emballée par la proposition"

La première fois, Mylène Demongeot est venue dans leur classe pour répondre à leurs questions sur le cinéma. "Je lui ai fait part de notre projet d'année, le cinéma, et je voulais que les enfants puissent échanger avec elle sur son travail de comédienne. Et tout de suite, elle a accepté, elle était emballée par la proposition. Quinze jours après, elle était à l'école." Les élèves posent beaucoup de question, à quoi ressemble un plateau de tournage, quel est le quotidien d'une actrice. Mylène Demongeot leur raconte aussi des anecdotes dont ils se souviennent encore. "Une fois pendant une scène, un acteur devait lui tirer dessus avec un pistolet mais il y a un problème et elle a reçu 42 morceaux de verre sur elle", explique Loïs.

Un autographe pour chaque élève

Ce que les élèves retiennent surtout, c'est l'autographe qu'elle a signé à chacun des enfants, "même à la maîtresse", ajoute Juliette. "Elle avait plein de photos d'elle, elle nous en a fait choisir une chacun et elle a écrit au dos", explique Carla. Les écoliers ont revu Mylène Demongeot à la fin de l'année pour la kermesse. Elle était présidente du jury du festival de Châtelain, le thème de la kermesse étant là aussi le cinéma. "Ça lui a beaucoup plu, m'a-t-elle confié après, ça lui a rappelé de beaux souvenirs", se souvient Chrystelle Météreau.