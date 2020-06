Nantes : masques et gel hydroalcoolique sur le tournage du film "Compagnons" à Nantes

Si vous faites un tour sur le quai François Mitterrand à Nantes, vous avez des chances de voir l'équipe du film "Compagnons". Le tournage a été repoussé de trois mois à cause du coronavirus. Désormais les comédiens doivent respecter des règles sanitaires strictes.

Masques obligatoires sauf pour les acteurs

"C'est l'histoire d'une jeune qui vient du quartier de Bellevue à Nantes, et dont la vie va changer en entrant dans l'univers des Compagnons" voilà comment François Favrat résume son film. Le réalisateur doit composer avec le virus et ses conséquences. Tous les membres de l'équipe de tournages portent un masque et une personne est chargée de faire respecter les règles sanitaires. Il y a aussi du gel hydroalcoolique et la distanciation physique d'un mètre est de mise.

Le jeu des acteurs Agnès Jaoui, Pio Marmaï ou encore Najaa Bensaid n'est pas modifié pour autant. "Il n'y a pas de baiser donc à ce niveau ça va. En revanche, à un moment il y a des embrouilles dans un quartier, donc je suis obligé de les faire, on ne peut pas faire des menaces à distance." explique le scénariste de 53 ans. La fin du tournage dans la cité des Ducs est prévu pour le 7 août 2020.

François Favrat est le réalisateur du film "Compagnons" © Radio France - FH

Le matériel doit-être nettoyé avant et après chaque utilisation © Radio France - Fabrice Hawkins