Nantes : une des villes préférées de Jean-Pierre Bacri, amoureux du FC Nantes

Molière du meilleur comédien en 2017, lauréat de plusieurs Césars du meilleur scénario original ou adaptation, Jean-Pierre Bacri est mort d'un cancer à 69 ans, ce lundi. Le plus célèbre bougon du cinéma français "adorai[t] Nantes" et était fan des Canaris de Jean-Claude Suaudeau. Témoignage.

Acteur drôlissime dans "Le Sens de la fête" ou encore "Didier", réalisé par Alain Chabat en 1997où il incarne Jean-Pierre Costa, un agent de footballeurs, Jean-Pierre Bacri est décédé, ce lundi, des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. Molière du meilleur comédien en 2017, lauréat de plusieurs Césars du meilleur scénario original ou adaptation, l'acteur aux 49 rôles dans des longs-métrages dont celui de Léon dans "La Baule-les-Pins", sorti en 1990 avait une affection toute particulière pour la ville de Nantes.

Jean-Pierre Bacri, amoureux du football de Jean-Claude Suaudeau

De passage dans la Cité des ducs à l'occasion de la promotion du film "La vie très privée de Monsieur Sim", réalisé par Michel Leclerc, l'acteur s'était confié à Jean-Jacques Lester sur France Bleu Loire Océan, en 2015. "J'aime beaucoup Nantes et je dirais même que c'est une de mes villes préférées, avait-il confié. Je suis aussi venu en tournée. J'ai joué 15 jours à Nantes une pièce qui s'appelait Cuisine et Dépendances, écrite avec Agnès Jaoui et on avait passé vraiment du très très bon temps. J'aime beaucoup cette ville."

Admirateur du jeu "à la nantaise" aujourd'hui disparu, Jean-Pierre Bacri prenait un plaisir non dissimulé à regarder les matchs des Canaris des années 1990. "J'ai adoré cette équipe où il y avait Pedros, Ouédec, Loko, se remémorait l'acteur. Le FC Nantes de Jean-Claude Suaudeau était flamboyant. Je me souviens d'un match où elle avait écrasé, éclaté le PSG. Elle avait fait un match exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec le film [qu'il venait présenter, ndlr] mais je tenais à le dire."