Niels Schneider de retour au Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz pour le film Sentinelle sud

Après le triomphe en 2019 dans "Sympathie pour le diable" de Guillaume de Fontenay, film qui a reçu 4 prix au Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz dont le prix d'interprétation masculine, Niels Schneider est de retour dans la cité luzienne pour présenter "Sentinelle sud", le second long-métrage de Mathieu Gérault. Il y interprète le soldat Christian Lafayette, militaire de retour d'Afghanistan après une embuscade qui a décimé son unité.

France Bleu Pays Basque : un nouveau personnage fort que vous interprétez dans ce film

Niels Schneider : C'est vraiment un personnage qui m'a énormément touché, un enfant de la DDASS qui a été baladé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et finalement, dans l'armée, il s'est trouvé une famille, un père. Le commandant, qu'il appelle le père. Quand il revient suite à une embuscade en Afghanistan, il est dans le déni de son choc post-traumatique et il va avoir besoin de retrouver des sensations de là bas.

C'est un personnage qui n'a jamais vécu une vie normale

C'est un personnage qui apprend à aimer, qui apprend à retrouver une vie normale par le biais d'un personnage féminin, une infirmière, qu'il va aimer. C'est un peu le rayon de soleil du film. Elle lui donne un espoir d'avoir une vie, un espoir du futur.

Comment on se prépare à un tel rôle ?

Chaque film a sa propre méthode. Je n'essaie pas de réitérer, de reproduire une même méthode pour chaque tournage. Là, c'était regarder beaucoup de documentaires sur le choc post-traumatique. Des documentaires formidables et bouleversants sur les soldats qui revenaient d'Irak notamment. Beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup, beaucoup de documentaires. Et puis, il y avait une préparation physique aussi, parce que c'est un personnage très planté dans le sol. J'ai dû prendre quand même dix kilos, prendre de la masse musculaire, du gras et ressembler à un soldat. Six mois de préparation physique et mentale.

Est ce qu'on s'y habitue à ce genre de rôle, à une charge émotionnelle aussi forte ?

Moi je ne m'y habitue pas du tout. Des personnages qui me hantent, qui m'obsèdent, avec lesquels je vis littéralement, que j'essaie de comprendre de la manière la plus intime et qui me marquent vraiment au fer rouge. Paul Marchand (Sympathie pour le diable), comme Christian La Fayette (Sentinelle sud), j'y pense presque tous les jours. C'est comme s'il existait pour moi.

Saint-Jean-de-Luz c'est un festival qui vous réussit plutôt bien

Avec "Sympathie pour le diable" de Guillaume de Fontenay, ça a été fou, vraiment ! On ne s'attendait pas du tout à ça. On avait fait un véritable carton, le film a tout raflé. Pour cette année et "Sentinelle sud", c'est compliqué parce qu'il y a quand même "l'événement", le Lion d'or à la Mostra de Venise. Donc ça va être plus difficile. Mais je suis hyper heureux d'être là car c'est la première fois qu'on présente le film à un public.