"Notre-Dame de Paris", le nouveau documentaire des frères Naudet

Après le documentaire événement sur le 11 septembre, puis la série sur les attentats de Paris, les frères Naudet nous propose un documentaire édifiant sur Notre-Dame de Paris et le combat qu'ont dû mener 600 pompiers pour la sauver.

Jules et Gédéon Naudet

Ce soir sur TMC à 21h15, vous pourrez découvrir le dernier documentaire de Jules et Gédéon Naudet, "Notre-Dame de Paris".

Après avoir couvert des événements comme les attentats du 11 septembre "New-York : 11 septembre", puis les attentats de Paris "13 novembre : Fluctuat Nec Mergitur", les frères Naudet nous offrent ce dernier documentaire sur l'incendie de Notre-Dame de Paris.

"Avril 2019 : un incendie dévastateur détruit l'emblématique et bien-aimée cathédrale Notre-Dame de Paris. Retour sur cette nuit fatidique et sur les personnes qui ont héroïquement sauvé l'église.

Le 15 avril 2019 à 18h20, une alarme incendie retentit dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame, située sur l'île de la Cité, au cœur de Paris. Un agent de sécurité, en poste depuis seulement trois jours, traverse l'église à la recherche du feu, mais se trompe d'endroit et ne trouve rien. Le directeur artistique de l'église accompagne le gardien jusqu'au grenier principal. A leur arrivée, ils découvrent le feu, désormais incontrôlable. Ils se précipitent pour appeler les pompiers, mais 35 minutes se sont déjà écoulées depuis la première alarme."

Ce sont ainsi 800 ans d'histoire qui sont mises en jeu. Il faudra alors plus de 600 pompiers, risquant leurs vies, pour la sauver.

Rendez-vous donc ce soir, à 21h15 sur TMC, pour découvrir le nouveau documentaire de Jules et Gédéon Naudet !