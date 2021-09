Oliver Stone, réalisateur engagé et en colère contre son pays sur les Planches de Deauville

Sa venue était l'une des plus attendues à Deauville cette année. Le réalisateur américain Oliver Stone n'a pas ménagé sa peine. Venu présenter son nouveau documentaire, il en a profité pour procéder à l'inauguration de sa cabine.

"C'est un réalisateur engagé, on a vu tous ses films, et le voir en vrai c'est magnifique" Copier

Après son bain de foule et avant de fouler le tapis rouge le soir, Oliver Stone a ensuite participé à la nouveauté du festival pour cette édition 2021 : une "conversation" avec le public. Une rencontre d'une heure, dans une salle du Centre International de Deauville, durant laquelle il n'a pas mâché ses mots contre l'Amérique.

"Ils tuent des présidents... ils font la guerre... il y a un système carcéral, très dur, un des plus durs au monde sinon le pire, à l’exception peut être quand même de la Chine... mais je ne suis même pas sûr... L’Amérique a de sérieux problèmes... là on parle de faits historiques, pour essayer de comprendre ses mensonges.. Mais voyez, j’ai 75 ans, et je suis toujours en colère... mais parce que ça ne s’arrête pas, ça continue encore et encore.. Et c’est accentué par les médias, qui questionnent beaucoup trop rarement les politiques américaines... et là on peut remercier dieu d’avoir inventé internet, dans les années 90, qui a offert la possibilité d’exprimer des opinions... et que des faits soient mis sur la place publique !"

Oliver Stone lors de sa "conversation" avec le public deauvillais. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Son documentaire "JFK l’enquête" revient, 30 ans après son film sur l’assassinat de Kennedy, sur cet événement avec des documents récemment déclassifiés et qui attestent selon lui que c’est l’œuvre de la CIA. Il n'a pour l'heure toujours pas trouvé de distributeur aux Etats-Unis.