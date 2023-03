On recherche des comédiens et comédiennes pour un film tourné à Dijon en septembre 2023

Pour le prochain court métrage de Bérangère Jannelle, « Petit âne », produit par TAMARA

FILMS, et dont le tournage aura lieu en Bourgogne (Dijon et ses alentours) en Septembre 2023, la réalisatrice Bérengère Jannelle recherche plusieurs comédiens et comédiennes pour le rôle principal et des rôles avec répliques.

Les profils recherchés pour le court métrage

Pour le rôle principal, Bérengère Janelle recherche une jeune comédienne âgée entre 20 et 25 ans pour interpréter Marianne, une jeune caissière à la fois obstinée, déterminée et d’un naturel doux et un brin naïve.

La réalisatrice recherche aussi plusieurs comédiens et comédiennes pour des petits rôles avec répliques

(rôles rémunérés) :

Un homme d'environ 35-45 ans , toutes morphologies bienvenues, pour jouer le rôle du gérant d'un supermarché.

, toutes morphologies bienvenues, pour jouer le rôle Un homme d'environ 30-35 ans, pour jouer le rôle du magasinier du supermarché et l'amant de Marianne, toutes morphologies bienvenues. Le rôle requiert une scène d'amour avec Marianne.

Une femme de 30-40 ans, pour jouer le rôle d'une cliente du supermarché qui vole des couches, toutes morphologies bienvenues.

Une femme 50-60 ans au visage creusé pour jouer le rôle d'une femme malade alitée, la mère de Marianne.

Synopsis du court métrage

Marianne, une jeune caissière au caractère sensible, mêne une vie rude dont elle décide de se

libérer en révant d'un voyage lointain. Pourtant sa réverie se heurte à l'hostilité grandissante de

son entourage.

La découverte du sort cruel que des jeunes réservent à un petit âne introduit dans la Cité la pousse

au désespoir, quand un poulet lui tombe sur la tête et va changer la donne.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous devez envoyer votre candidature ici indiquée en

joignant

Une photo récente, date de naissance, taille, ville de résidence, coordonnées.

Un casting sera organisé au mois d'avril à Dijon, vous serez informé des dates précises on

réponse à votre candidature.

Merci de noter qu'une réponse sera apportée uniquement aux candidat(e)s présélectionnées.