Oscars 2023 : le triomphe de la comédie déjantée "Everything Everywhere All at Once"

La déferlante Everything Everywhere était annoncée depuis des semaines. Elle s'est bien produite, ce dimanche, lors de la 95e cérémonie des Oscars, à Los Angeles. Le film, au casting majoritairement asiatique, a raflé sept statuettes, tandis que Top Gun : Maverick, Avatar 2 : La Voie de l'Eau ou The Fabelmans, de Steven Spielberg, sont repartis bredouilles.

Un film original et complètement barré

Le film, qui raconte les aventures d'Evelyn, une propriétaire de laverie surmenée soudainement sommée de sauver une multitude d'univers parallèles d'une force maléfique, avait déjà dominé toutes les remises de prix organisées avant les Oscars.

Ce long-métrage loufoque s'impose comme un symbole pour Hollywood, souvent critiqué ces dernières années pour son manque de diversité.

Les actrices Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis récompensées

"Merci à l'Académie, ceci est l'Histoire en marche", a lancé la Malaisienne Michelle Yeoh, héroïne du film et première actrice d'origine asiatique récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice. Dans le film, son personnage d'immigrée chinoise doit se battre contre l'alter ego de sa fille dépressive, qui menace le "multivers" tout entier. Pour y parvenir Evelyn doit utiliser les pouvoirs de ses différentes vies alternatives, en visitant des mondes souvent complètement timbrés, où certains humains ont par exemple des doigts en forme de hot dogs.

Les autres stars du film, Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis, ont eux fait main basse sur les statuettes des meilleurs seconds rôles. Ils ont chacun fondu en larmes sur scène.

Le duo de créateurs loufoque derrière le film, Daniel Scheinert et Daniel Kwan, s'est lui partagé l'Oscar du meilleur réalisateur.

"A l'Ouest, rien de nouveau" sacré meilleur film étranger

Aux côtés de ce rouleau compresseur, le film allemand A l'Ouest, rien de nouveau s'est imposé comme l'autre révélation de la soirée avec quatre Oscars. Cette nouvelle version du célèbre roman sur la grande boucherie de 14-18 a été élue meilleur film international et a remporté diverses récompenses techniques (photographie, décors, bande originale). Le film n'est pas sorti en salles mais sur Netflix.

Rihanna et Lady Gaga sur scène

La cérémonie, beaucoup plus courte que les précédentes, a été marquée par les prestations de Rihanna et Lady Gaga. Les deux chanteuses étaient en lice pour la meilleure chanson originale (Rihanna dans Black Panther : Wakanda Forever, Lady Gaga dans Top Gun : Maverick).

Le show, retransmis par Canal+, a également marqué par une jolie chute devant les caméras, lors du passage de Lady Gaga.

La cérémonie s'est déroulée sans incident, contrairement à l'an dernier. Les mémoires étaient en effet encore marquées par la gifle de Will Smith à l'humoriste Chris Rock. Will Smith a été interdit de cérémonie pour les dix prochaines années .

Le palmarès complet

- Meilleur film : "Everything Everywhere All at Once"

- Meilleure réalisateur : Daniel Kwan et Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All at Once"

- Meilleure actrice : Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once"

- Meilleur acteur : Brendan Fraser, "The Whale"

- Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

- Meilleure actrice dans un seconde rôle : Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"

- Meilleur film international : "A l'Ouest, rien de nouveau" (Allemagne)

- Meilleur film d'animation : "Pinocchio par Guillermo del Toro"

- Meilleur documentaire : "Navalny"

- Meilleur scénario original : "Everything Everywhere All at Once"

- Meilleur scénario adapté : "Women Talking"