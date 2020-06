Parthenay : le cinéma rouvre en diffusant des parodies tournées pendant le confinement

A l'occasion de sa réouverture après trois mois d'arrêt, le cinéma Le Foyer de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, met ses spectateurs à l'honneur. La première séance de ce lundi 22 juin, à 19h, était consacrée à des parodies de films qu'ils ont tournés pendant le confinement.

"S'amuser tout en gardant un lien avec le cinéma"

C'est Le Foyer qui a proposé cette activité à ses habitués pendant le confinement. Inspirée du film "Soyez sympas, rembobinez" de Michel Gondry, l'idée est de reproduire des scènes cultes avec les moyens du bord. "On s'est dit que puisque les gens étaient confinés chez eux, on allait leur proposer, explique Julien Deseuvre, le médiateur culturel du cinéma. L'idée c'était de permettre aux gens de s'amuser avec leurs amis, leur famille, tout en gardant un lien avec le cinéma."

Gabriel Mottay a dirigé ses parents pour sa parodie d'une scène de The Big lebowski. Capture d'écran. - Gabriel Mottay

Au total, 11 scènes, de 3 minutes maximum leur ont été envoyées. Et toutes ont été diffusées sur le grand écran du cinéma pour la soirée de reprise, avant les deux séances de la soirée. "C'est aussi une façon de faire revenir les gens au cinéma. On va également diffuser les bandes-annonces des films à venir".

Des remake de scènes cultes avec les moyens du bord, initiés par Le Rex à Parthenay. Copier

Des poules dans le rôle des dinosaures de Jurassic Park

Les participants ont rivalisé d'inventivité pour rejouer leurs scènes préférées. Gabriel Mottay, lycéen de 16 ans, a choisi une scène de son film préféré, The Big Lebowski. Deux jours de réécriture, un jour de tournage et deux autres de montage pour recréer un dialogue entre les deux protagonistes principaux et un jeune homme. Au casting : ses parents et sa sœur. "C'est un champ contre-champ mais notre salon n'est pas fait pour. On a dû déplacer des meubles pour donner l'illusion. J'ai filmé avec un appareil photo numérique, et pour la prise de son, un téléphone portable. C'était une très bonne expérience" témoigne le jeune homme.

Marion Fernandez et Maxence Lamoureux aussi se sont amusés avec les moyens du bord. Réalisateurs de documentaires animaliers, ils ont rejoué une scène de Jurassic Park avec... leurs chevaux et poules en guise de dinosaures.

Comment faire passer des poules pour des dinosaures ? Avec des figurines ! Capture d'écran - Marion Fernandez et Maxence Lamoureux

Tous les deux se sont répartis les rôles, tandis que toute une équipe de petites mains était aux commandes : leurs trois voisins âgés de 10 à 15 ans. Maïlys tenait la caméra, Loévan était accessoiriste, c'est lui qui a fourni les Playmobil pour les plans larges. Et Léo, directeur artistique, reprenait les acteurs d'un jour quand ils "surjouaient trop ou pas assez".

Du partage autour d'une parodie

La réalisation de cette parodie a permis à Marion et Maxence de créer des liens avec leurs voisins. "Souvent, on leur montre nos documentaires finis. Là, à travers cette parodie, ils ont pu voir un peu ce qu'est vraiment notre métier, dans la bonne humeur et sans prise de tête". Tous se sont rendus à la première de leur court-métrage sur grand écran.

Jurassic Park version deux-Sèvres avec des chevaux et des poules. Copier

Les participants au concours n'ont pas été classés, tout le monde est gagnant. Mais ils ont reçu chacun une carte d'abonnement au cinéma, avec deux places gratuites.