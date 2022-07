Patrick Dewaere : la liberté, la révolte, la tendresse

Le documentaire "Patrick Dewaere, mon héros", prochainement diffusé sur France 2, est signé du réalisateur Alexandre Moix.

Un film qui raconte la vie de Patrick Dewaere depuis son enfance. Une enfance terrible, cruelle qui a fait de lui cet homme qui a joué devant les caméras ce qu'il ne pouvait exprimer et qu'il conservait au plus profond de lui.

Lola Dewaere, sa fille, est la voix de ce documentaire et c'est un grand "Je t'aime" qu'elle prononce tout au long du film à son père qu'elle finit par appeler : papa.

A la fois pudique et troublant "Patrick Dewaere, mon héros" donne à voir un homme fragile, un acteur que l'on admire et que l'on craint.

Entretien avec Alexandre Moix lors du FEMA à La Rochelle.

Patrick Dewaere votre héros ?

Alexandre Moix : Patrick Dewaere, le héros de beaucoup de gens, le héros de tout le monde, le héros de toute une génération. Et puis le héros de la jeunesse. Patrick Dewaere, qui s'est suicidé à 35 ans, est resté immortel. Patrick parle beaucoup à la jeunesse, il symbolise la liberté, la révolte, la tendresse, s'affranchissant de toutes les règles.

C'est quelqu'un qui vous a accompagné également dans votre vie d'homme ?

J'ai toujours été fasciné par Patrick Dewaere. J'ai découvert Patrick Dewaere dans Coup de tête le film de Jean-Jacques Annaud. J'ai vu un acteur qui ne jouait pas. J'ai vu un acteur qui était lui même, qui rejouait ses douleurs, ses failles, ses névroses dans ses rôles. Je me suis tout de suite intéressé à ce personnage. En 2003, j'ai fait un premier documentaire avec des images d'archives déjà assez rares ou inédites. Et là, j'ai voulu refaire un film parce que je n'avais pas tout dit. On ne peut décemment pas comprendre la personnalité de Patrick Dewaere et son geste si on n'a pas les clés de son enfance. Je ne pouvais pas à l'époque dire ce qu'il s'était passé dans son enfance. Sa mère était encore en vie. Elle faisait une sorte de barricade, de forteresse autour des secrets de famille. Patrick Dewaere est un enfant qui a été abusé sexuellement toute son enfance et qu'on a obligé à devenir acteur. Il n'a jamais connu l'identité de son vrai père alors que sa mère savait qui s'était et possédait une photo bien cachée dans un tiroir. Elle ne lui a jamais montré. Toutes ses failles, en fait, il les a joué, il les a rejoué jusqu'à la mort.

Lola Dewaere, sa seconde fille, est la narratrice de ce documentaire en forme d'une grande lettre d'amour. C'était le principe de ce film, dire je t'aime ?

L'idée, c'était de refaire un autre film sur Patrick et de faire complètement différent. Je connais Lola depuis une vingtaine d'années. Elle a une confiance en moi absolu et je lui ai proposé il y a un an de qu'elle parle de son père, qu'elle le fasse comme une grande lettre d'amour d'une fille qui n'a pas trop connu son père. Elle m'a fait totalement confiance. Elle m'a dit écris-le. Avec ce texte, elle interroge son père, elle le révèle, elle le bouscule, elle s'interroge elle même. Elle nous interroge aussi sur le sens de la vie, le sens de la notoriété. C'est un hommage bouleversant. Et Lola Dewaere m'a dit, après la projection du film à Cannes, cette phrase incroyable : "Je pense que maintenant, grâce à ton film, je vais peut être enfin pouvoir dire papa".

Qu'est-ce-que vous avez découvert à propos de Patrick Dewaere en réalisant ce nouveau documentaire ?

J'ai découvert des archives totalement inédites. Des journalistes de l'époque qui avaient interviewé Patrick Dawere avaient conservé les enregistrements des entretiens papiers qui avaient été publiés dans le magazine Première. Ils m'ont dit, on a des cassettes, on va fouiller. Ils m'ont envoyé ces supports sonores et j'ai découvert des interviews incroyables ou Patrick Dewaere se laisse aller à la confidence, il parle de son enfance, de sa mère qu'il déteste.

Patrick Dewaere sur le tournage de " Beau-père " de Bertrand Blier , 1981. © Getty - Jean-Louis Urli.

La narration, elle, est aussi musicale. Qu'est-ce-que vous avez souhaité ?

C'était très compliqué la musique de ce film. Patrick Dewaere est à la fois un personnage tendre, sauvage, imprévisible, traînant une douleur profonde. Mais aussi il y avait quelque chose parfois de joyeux en lui et de totalement désespéré, il fallait que la musique interprète, concentre tout cela. Nous retrouvons des sons à la limite de la dissonance, comme des notes un peu fragiles, prêtes à se casser, comme du verre. J'avais l'idée de l'orgue de verre quand j'ai pensé à Patrick Dewaere, vous voyez. Cette musique est aussi très rythmée, elle bouscule, elle crie... parce que Patrick était comme ça.

On a parlé du son, des archives inédites, est-ce qu'il y a dans ce documentaire des images que l'on a peu vues ?

Ah oui, il y a des images qu'on n'a quasiment jamais vues, jamais vues du tout, qui sont disponibles à l'INA mais pas dans un documentaire sur Patrick Dewaere. C'est le but d'un documentaire, c'est d'aller à la chasse aux trésors et d'exploiter, de montrer des images qu'on n'a jamais vues. Les 90 % des images qu'on voit dans le documentaire sont "inédites" et n'avaient jamais été exploitées. Notamment cette fameuse archive où on voit défiler, les uns après les autres, les enfants de la famille Maurin dont Patrick faisait partie. Mado Maurin, la mère de toute cette tribu qui dit : " oui, j'aime mon métier et mes enfants" et qui les poussent dès l'âge de cinq ans au théâtre, on sent cette espèce d'amour assez peu authentique.

Pensez vous avoir tout dit sur Patrick Dewaere ?

Je pense que oui. Lola m'a dit en sortant du Festival de Cannes, m'a dit " c'est le film définitif sur mon père, on ne peut plus en faire, je pense ".

