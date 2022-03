Permis de construire, un film de et avec Eric Fraticelli aujourd'hui au cinéma

C'est une comédie corse qui sort ce mercredi, un film réalisé par l'acteur et humoriste Eric Fraticelli, révélé notamment par le film "L'enquête corse".

Permis de construire, c'est l'histoire d'une rencontre entre un parisien et un corse, une rencontre qui oscille entre la comédie et la tendresse pour ses personnages. Avec l'île de beauté et ses magnifiques paysages en arrière-plan

Didier Bourdon est l'invité d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter le film ce mercredi 9 mars

L'histoire

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Un film de Éric Fraticelli, avec Didier Bourdon, Anne Consigny, Simon Abkarian et Éric Fraticelli