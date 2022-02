Philippe Lachau et Julien Arruti invités de Joseph Laurin pour "Super héros malgré lui"

La Bande à Fifi nous a livré une fois de plus une comédie complétement débridée dans la lignée des Baby Sitting, ou plus récemment de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est tout simplement jubilatoire et les gags s'enchaînent sans répit. Vous avez des passages tout en dérision, d'autres plutôt burlesque, d'autres loufoques et encore d'autres en dessous la ceinture donc plutôt truculents. Il y a aussi une fois de plus la participation de glorieux aînés, Jean Hugues Anglade, Chantal Ladesou, Régis Laspaès tous ravis de faire partie de cette aventure.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix