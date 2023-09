PHOTOS - Avant la rentrée les passionnés de Harry Potter sont de "retour à Poudlard"

C'est la rentrée avant l'heure à l'école des sorciers. Plus d'une centaine de passionnés d'Harry Potter se sont retrouvés porte de Versailles ce samedi 2 septembre pour un grand quiz autour de la saga et de l'univers de Poudlard. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, toutes les maisons se sont affrontées pour remporter la coupe. Mais pour cela il fallait être incollable sur l'univers de Harry Potter. Un événement organisé par Warner Bros à l'occasion de la journée mondiale des rassemblements des fans de la saga.

Une centaine de questions se sont enchaînées pour les passionnés d'Harry Potter © Radio France - Manon Derdevet

Pour participer au quiz interactif baptisé "Rentrée des 4 Maisons... Que la meilleure gagne", il suffisait aux passionnés de venir avec leurs téléphones et de scanner un QR code. Cela leur permettait ensuite de choisir leur maison et d'accéder à un site internet sur lequel les joueurs pouvaient retrouver les choix de réponses. Sur une scène un animateur lisait les questions. Objectif : gagner le plus de points pour sa maison.

Le rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes tout au long de la journée et s'est déroulé juste à côté de l'exposition immersive sur l'univers d'Harry Potter. Une exposition qui a déjà réuni plus de 485.000 visiteurs depuis le mois d'avril.

Chaque participant pouvait répondre depuis son téléphone © Radio France - Manon Derdevet

"Harry Potter a permis à des milliers d'enfants de découvrir la littérature"

Un quiz que beaucoup sont venus faire en famille avec des enfants parfois très jeunes mais déjà fans d'Harry Potter et de ses aventures. "Trop facile", glisse Enola 17 ans qui connaît toutes les réponses. Comme elle, de nombreux jeunes sont venus avec leur capes de sorciers et leurs baguettes magiques aux couleurs de leur "maison" préférée. "Sans les livres de Harry Potter, je n'aurais pas choisi mon métier de libraire" , explique Margot, 30 ans, passionnée depuis toujours par la saga. "Je pense que Harry Potter a permis à des milliers d'enfants de découvrir la littérature" , juge-t-elle.

Les plus nombreux restaient les Gryffondor. Des "experts" de chaque maison ont aussi pu s'affronter pour faire remporter des points supplémentaires à leur maison.

Lors de cette journée, les fans ont aussi pu profiter de nombreuses animations gratuites. Jany Temime, la créatrice des costumes des films Harry Potter avait fait le déplacement pour l'occasion. Les voix françaises de Hermione Granger et Harry Potter étaient également présentes.

À ce jour, le fan club officiel de Harry Potter compte plus de 55 millions de membres. Harry Potter est le 1er univers cinématographique en termes du nombre de fans.