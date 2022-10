Le samedi et le dimanche à 9h15, passez un quart d'heure avec une célébrité dans l'actu qui se confie au micro France Bleu Azur d'Adrien Mangano. Avec les acteurs Bertrand Usclat, Ahmed Sylla et le réalisateur Wilfried Méance.

PODCAST - Le quart d'heure de célébrité : Ahmed Sylla et Bertrand Usclat pour le film "jumeaux mais pas trop"

Bertrand Usclat, Adrien Mangano, Ahmed Sylla et le réalisateur Wilfried Méance

Que raconte ce film "jumeaux mais pas trop" ?

2 frères l’un noir et l’autre blanc, Anthony et Grégoire découvrent, à 33 ans, qu’ils sont nés ensemble, au même endroit et à la même heure, en 1988. Un vit dans une banlieue, l'autre est promis à une belle carrière politique.

Une comédie dont l'ensemble de la presse salue la finesse avec un vraie message sur le racisme plus subtil qu’il n’y paraît.

La rencontre avec France Bleu Azur

Ahmed Sylla (l’étoile noire du stand-up) et Bertrand Usclat (le bon Blanc de Broute) sont au micro d'Adrien Mangano.

C'est toujours un bonheur de revenir sur la Côte d'Azur, de voir qu'il existe un endroit mieux que chez moi ou l'on peut se baigner même en automne - Bertrand Usclat