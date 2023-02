PORTRAIT - Dimitri Doré, un Rémois nommé aux César 2023

C'est un moment très attendu par le monde du cinéma. Ce vendredi se tient à Paris la 48ème cérémonie des César. Et parmi ceux qui pourraient être sacrés, on compte un Marnais : Dimitri Doré. Né en Lettonie, il a été adopté par un couple de Rémois, en 1998. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il interprète le rôle principal dans "Bruno Reidal, confession d'un meurtrier", film de Vincent Le Port, sorti en mars 2022, et qui lui vaut d'être nommé aux César, dans la catégorie "meilleur espoir masculin". Il est également nommé dans la catégorie "meilleur premier film".

À l'approche de la cérémonie, Dimitri Doré se dit "très détendu". Il ne s'attendait pas à une telle nomination mais s'en dit "très heureux". Si le rôle qu'il interprète, celui d'un adolescent meurtrier dans le Cantal en 1905, est violent, il raconte qu'il a été "assez fluide" à jouer.

Le personnage de Bruno Reidal, c'est "tout l'inverse de moi"

Le personnage de Bruno Reidal, qui a existé, est dur, sombre, "tout l'inverse de moi", assure Dimitri Doré, ce que confirment ses parents. Yannick et Dominique Doré, qui vivent toujours à Reims, sont très fiers de voir leur fils être nommé aux César, même s'ils ne cachent pas leur surprise.

"Dimitri est adorable, gentil, serviable et joyeux, à l'opposé de son rôle, insiste sa mère. Moi, pendant les dix premières minutes, je me suis dit que ce n'était pas mon fils !" Dominique salue le rôle des acteurs, "qui ne sont pas des professionnels". Mais le goût du spectacle, de la scène, Dimitri Doré l'a toujours eu, selon son père.

De la passion du cirque au grand écran

Yannick Doré regarde avec émotion des photos de Dimitri, petit, toujours déguisé. "Le cirque a été une grande découverte pour lui. Dans le jardin, avec le parasol, il faisait un chapiteau, et il invitait le quartier pour assister à sa démonstration !"

Yannick Doré est fier de voir son fils, l'acteur rémois Dimitri Doré, nommé aux César 2023. © Radio France - Marine Protais

Adolescent, il intègre le lycée Chagall, à Reims, en option théâtre, puis il rejoint l'Ecole de théâtre L'Eponyme, à Paris, avant de décrocher ses premiers rôles. Ses parents aimeraient maintenant le voir jouer dans un film comique," à son image".