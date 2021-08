Actrice dans un des vieux films d'OSS 117, Mylène Demongeot préfère les nouveaux

"OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire" de Nicolas Bedos sort ce mercredi 4 août au cinéma. Une nouvelle parodie de la série éponyme de films d'espionnage français des années 60. L'actrice Mylène Demongeot a joué le second rôle d'un de ces vieux films, mais elle avoue préfèrer les plus récents.

1965. Le film d'André Hunebelle "Furia à Bahia pour OSS 117" sort dans les cinémas français, avec une des actrices fétiches du réalisateur : Mylène Demongeot. Elle joue le personnage d'Anna-Maria Sulza, une sorte de James Bond-Girl version française qui accompagne l'espion Hubert Bonisseur de La Bath dans son aventure au Brésil.

Quarante ans plus tard, les films OSS 117 sont devenus des parodies de films d'espionnage franchouillards, tournant en ridicule les clichés des premiers long-métrages. Le dernier, "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire" sort ce mercredi 4 août. Et pourtant, Mylène Demongeot, qui habite aujourd'hui à Châtelain, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, avoue préférer ces derniers.

"Quand on regarde les vieux OSS, dont je fait partie, c'est quand même un peu plan-plan par rapport à ce qui se fait aujourd'hui"

Au-delà du rythme un peu trop lent pour elle, l'actrice de "Fantomas" pointe du doigt les problèmes de budget de ces vieux films et leurs conséquences sur le casting. Pour "Furia à Bahia pour OSS 117", le réalisateur André Hunebelle voulait que Jean Marais endosse le rôle de l'agent secret beau-parleur, mais son cachet est trop élevé.

Il engage alors Frédérick Stafford, un représentant en pharmacie rencontré par hasard. "Donc je me suis retrouvé devant un charmant garçon, grand, beau, gentil, adorable... mais pas du tout acteur ! Alors c'était la croix et la bannière. Quand vous jouez devant quelqu'un qui est un vrai bout de bois en face de vous, c'est dur !" s'exclame l'actrice.

Des rôles de "charmantes jeunes premières"

Mylène Demongeot ne regrette pas non plus le rôle superficiel donné aux femmes dans les anciens films d'OSS 117 : "On peut pas dire que c'était des rôles de potiches, elles avaient une certaine autonomie. Mais on ne leur demandait pas grand chose d'autre que d'être belle, séduisante et sexy. En ça, dieu-soit-loué, le cinéma a bien changé", estime l'octogénaire.

Elle se réjouit malgré tout d'avoir été "extrêmement jolie" dans l'oeil de la caméra, et reconnait qu'elle aimerait bien rejouer dans un film de la franchise OSS 117. "Je regrette de ne pas en faire partie parce que j'ai plus l'âge, ou alors pour un _rôle de méchante_. Je ne peux plus jouer les charmantes jeunes premières, s'amuse Mylène Demongeot. Mais si on me propose, je serais ravie de participer."

