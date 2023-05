Record d'entrées : "Le public a retrouvé le plaisir du cinéma", selon Yves Sutter, directeur de Cinéville

L'horizon s'éclaircit dans les salles obscures. Plus de 19 millions de spectateurs en salle le mois dernier, le cinéma retrouve des couleurs ces derniers temps. La fréquentation dépasse le niveau d'avant Covid pour la première fois depuis l'épidémie. Une tendance que confirme Yves Sutter, directeur général de Cinéville, invité de France Bleu Armorique ce jeudi 4 mai.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Vous constatez dans les Cinéville cette embellie dans les salles ?

Yves Sutter : On est même sur des évolutions un peu plus favorables que la moyenne nationale. Donc on a fait un très bon mois d'avril. Mais je dirais qu'au delà de s'arrêter sur le mois qui vient de s'écouler, ce qui est intéressant, c'est la tendance depuis quasiment six mois. Depuis décembre dernier, on sent qu'on se rapproche progressivement des niveaux d'avant la crise sanitaire. Et c'est vrai que symboliquement, sur le mois d'avril, avoir fait mieux que les chiffres précédents, c'est une grande satisfaction.

Comment on explique ces bons chiffres ?

On est d'abord sur un loisir et on va au cinéma par envie, par désir. Ce qui vous fait aller au cinéma, ce qui vous fait sortir de chez vous, c'est ce qu'on propose dans les salles de cinéma. Et il faut des films nombreux et variés. Depuis Avatar, on a eu Babylone, on a eu Astérix, mais aussi des films un peu plus intimistes qui ont très bien fonctionné, je pense aux Chemins Noirs avec Jean Dujardin. L'ensemble de ces films, de cette diversité, fait que tous les publics ont pu trouver matière à aller au cinéma et à prendre plaisir à aller au cinéma. Et quand vous prenez plaisir au cinéma, vous y retourner. Et ce qui se passe actuellement, les gens sont retournés plus ou moins rapidement après la crise sanitaire et ils ont retrouvé le plaisir de la salle, le plaisir de cette émotion partagée et y retourne de plus en plus régulièrement.

Vous avez cité quelques comédies françaises qui ont très bien fonctionné. Il y a également Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. 920 000 entrées, c'est le quatrième film du mois d'avril, premier film art et essai du classement. Ces films-là aussi ont du succès.

On voit bien que l'an dernier l'art et essai a connu une année assez difficile. Parce que le premier semestre il n'y a eu que le film de Cédric Klapisch, En Corps, qui avait à peu près fonctionné. Et là, aujourd'hui, on a déjà quatre ou cinq films art et essai qui ont eu des scores dans le film de Jeanne Herry qui est une très belle surprise.

Cette embellie du cinéma peut paraître paradoxal dans cette période d'inflation. Pour rappel, c'est une dizaine d'euros la place au tarif normal dans vos cinémas. Les gens, selon vous, n'ont pas fait une croix sur ce type de loisir ?

Oui, d'abord, une dizaine d'euros pour les tarifs plein. Mais il y a également beaucoup de publics qui ont des tarifs réduits. Donc il y a plein de gens qui payent six ou sept euros le cinéma. Et on est, si on regarde un peu le spectre des loisirs, le loisir le plus accessible financièrement. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien d'aussi compétitifs que le cinéma du point de vue tarifaire. Je pense pas que ce soit un euro de plus ou de moins sur la place de cinéma qui freine cette envie quand les gens ont envie de sortir.