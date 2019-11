Reims : le cinéma du Parc Millésime s'équipe d'une salle avec la dernière technologie 4DX

Parc Millésime, Thillois, France

"Ça vibre à l'intérieur du corps et ça permet d'avoir une expérience bien plus immersive" raconte Mickaël, 38 ans, à la sortie de "Retour à ZombieLand", projeté au cinéma du Parc Millésime à Reims. Deux ans seulement après l'arrivée de la technologie IMAX à Reims, le cinéma Pathé-Gaumont a décidé de prolonger encore plus l'expérience de ses spectateurs avec une nouvelle salle 4DX de 80 places, inaugurée ce mercredi 30 octobre.

"Ça capte toutes les attentions, on est complètement pris par le film. A chaque instant, on nous rappelle que l'on est dans le film parce que le siège bouge, on a des projections d'air, d'eau ou de chaleur dans le cou" - Didier, 55 ans.

Dès les premières secondes du film "Retour à ZombieLand", on est tout de suite pris par l'ambiance. Le siège bouge en fonction des mouvements de la caméra et une imitation de neige tombe devant l'écran pour coller avec le décor blanc de la scène d'ouverture.

Les sièges 4DX sont différents des fauteuils classiques : légèrement surélevés avec un repose pied et plus confortables. © Radio France - Bastien Thomas

Le spectateur devient acteur du film

"J'ai été surpris sur une scène d'incendie quand on a reçu de la chaleur dans le cou. _Là je me suis dit c'est nouveau et ça apporte vraiment quelque chose"explique François, la trentaine, en fin de séance. "La 4DX améliore l'immersion" note Sarah, 25 ans. "Moi j'ai adoré ! Je suis une grande fan de cinéma et tout ce qui peut améliorer le ressenti je dis oui"_ continue-t-elle.

Mais regarder un film accompagné de la technologie 4DX, ce n'est pas pour tout le monde. Avant le début du film, une annonce est passée à l'écran : l'expérience est interdite aux enfants de moins de 4 ans, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et celles souffrant de maux de dos.

Les spectateurs peuvent choisir de désactiver ou non les jets d'eau grâce à une commande située sur le siège. © Radio France - Bastien Thomas

"Pour un film où il n'y a pas d'action, où il ne se passe rien du tout, ça servirait strictement à rien. Tout dépend du film que l'on va voir" - Sarah, 25 ans.

Cette nouvelle salle a nécessité trois mois de travaux avant sa mise en service et un investissement de plus d'un million d'euros. Pour bénéficier de l'expérience 4DX, il faut tout de même s'acquitter du tarif en vigueur, plus un supplément de 6 euros et deux euros de plus si le film est en 3D (pour un prix de 21,10 euros au maximum).

Cette salle devient la 36e équipée de la 4DX mise en service de l'enseigne Pathé-Gaumont sur l'ensemble du territoire français.