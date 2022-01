Reims Polar 2022 : on en sait - enfin ! - plus sur la deuxième édition du Festival du Polar !

Après Cognac (1982-2007) puis Beaune (2009-2019) et une édition annulée en 2020 pour cause de pandémie, le Festival du film policier (aussi dénommé Festival du Polar) a pris ses quartiers à Reims en 2021. Toutefois, le festival était 100% numérique, pour l'occasion.

En 2022, le Festival du film policier aura donc lieu dans la Cité des Sacres du 5 au 10 avril 2022.

Afin d'annoncer la bonne nouvelle, l'équipe organisatrice a dévoilé sa nouvelle affiche, en jaune et noir, aux couleurs du polar ! L'hommage à Jean-Pierre Melville et au Samouraï (avec Alain Delon et Michel Boisrond) est ici évident.

Comme d'habitude, le festival fera la part belle aux avant-premières, aux rencontres avec les équipes de films, sans oublier la compétition internationale ou encore le prix Claude Chabrol. Espionnage, thrillers... il devrait en plus y avoir pour tous les goûts !

Le palmarès 2021, qui a notamment sacré la Loi de Téhéran (Grand Prix & Prix de la Critique) ou encore Boîte Noire (Prix du Public), est disponible sur le site officiel du festival.

Par ailleurs, vous pourrez réserver vos Pass festival en ligne à compter du 18 février prochain, avant de vous rendre dès le 5 avril au cinéma l'Opéraims.

Après le champagne - avec modération -, après le Cathédrale, après les Biscuits roses, Reims devient durablement la capitale du Polar, pour le plus grand plaisir des aficionados du genre policier !