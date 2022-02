Après une édition 2021 uniquement en ligne, voici venu, en 2022, le temps, pour Reims Polar d'investir physiquement la Cité des Sacres ! Le festival du polar aura lieu du 5 au 10 avril 2022 et, pour promouvoir de la plus belle des manières cet évènement culturel, un teaser vient d'être dévoilé !

Reims Polar 2022 vient de dévoiler son teaser tout en jaune et noir !

Vous aimez les mystères, les films noirs, les enquêtes et tout ce que l'on peut qualifier de "polars" ? Reims Polar devrait donc vous intéresser fortement !

L'édition 2022 promet de grandes choses, et pas en ligne comme l'an dernier. Boîte Noire ou la Loi de Téhéran avaient marqué les esprits, mais un festival online, ça n'est pas pareil malgré tout, pour les festivaliers...

Cette année, Reims Polar voit les choses en grand et promet une édition dans les salles de cinéma, du 5 au 10 avril !

Pour l'occasion, un teaser vient d'être dévoilé et France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de le découvrir ci-dessous. Beaucoup de jaune, beaucoup de noir et une parfaite alchimie avec l'affiche dévoilée il y a quelques semaines.

On ne peut que vous conseiller de réserver vos places dès le 18 février pour être certain de ne louper aucun des films présentés lors de Reims Polar et diffusés à l'Opéraims !

Cette première édition "physique" du festival devrait sans doute réserver de jolies surprises...