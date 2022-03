Reims Polar dévoile le nom de trois cinéastes connus qui seront présents lors de son édition 2022 !

Reims Polar a décidé de mettre les petits plats dans les grands, à l'occasion de sa deuxième édition (et la première physiquement parlant !), en invitant trois cinéastes reconnus dans le milieu du polar : Walter Hill, Rodrigo Sorogoyen et Martin Campbell. Le festival s'annonce fort et beau !

L'an dernier, Reims Polar n'avait pas eu lieu de manière conventionnelle, comme nombre de festivals ; la pandémie ayant contraint l'organisation à mettre en place une édition "virtuelle". Pour son retour à une édition "en vrai", Reims Polar a donc décidé de marquer les esprits, en invitant plusieurs grands noms actuels du cinéma policier.

Des invités prestigieux

Walter Hill, Rodrigo Sorogoyen et Martin Campbell seront donc les trois cinéastes en question. Amateurs de thrillers d'action comme amateurs de polars davantage psychologiques y trouveront leur bonheur !

Walter Hill a notamment réalisé les Guerriers de la nuit, avant de lancer la carrière d'Eddie Murphy avec 48 heures et 48 heures de plus. On lui doit également Double détente, avec Arnold Schwarzenegger et James Belushi.

Martin Campbell, de son côté, a réalisé deux des opus de la saga James Bond, à savoir GoldenEye et Casino Royale. Réalisateur touche-à-tout, on lui doit également le Masque de Zorro (avec Antonio Banderas), plusieurs épisodes des Professionnels ou encore The Protégé (avec Maggie Q).

Rodrigo Sorogoyen, quant à lui, est un jeune prodige espagnol qui mise avant tout sur l'histoire et la profondeur de chacun des protagonistes de ses films. On lui doit notamment El Reino et Que Dios nos perdone ainsi que la série Antidisturbios. Il fait partie des nouveaux auteurs espagnols à suivre. Et sa présence est d'autant plus appréciée que l'hommage au polar espagnol est le thème principal de cette édition 2022.

Côté pratique...

Pour rappel, le festival Reims Polar aura lieu du 5 au 10 avril à Reims, plus précisément au cinéma l'Opéraims.

Les Pass sont toujours disponibles à la vente sur la billetterie en ligne.

Pour en savoir plus sur Reims Polar, sa programmation et ses invités, rendez-vous sur le site officiel du festival !