Reims Polar : le lancement officiel de l'édition 2022 du festival policier avait lieu ce matin

Reims Polar aura lieu du 5 au 10 avril et l'équipe organisatrice était à Reims pour présenter le festival ainsi que les invités prévus pour l'occasion. Cette conférence a eu lieu en présence d'Arnaud Robinet, Maire de Reims, dans un restaurant rémois très connu des amateurs de bonne chère !

Bruno Barde, directeur de Reims Polar et Arnaud Robinet, Maire de Reims, lors de la conférence de presse du festival policier

Ce jeudi 24 mars, le Continental, célèbre restaurant rémois de la Place d'Erlon, accueillait la conférence de presse et le lancement officiel du festival policier Reims Polar, dont la première édition physique (et la deuxième si l'on compte l'édition "virtuelle" de l'an passé) aura lieu du 5 au 10 avril.

Bruno Barde, le directeur du festival, s'est donc prêté au jeu des questions-réponses avec les journalistes, aux côtés d'Arnaud Robinet, Maire de Reims, et en présence de Philippe Rouyer, critique cinéma bien connu des cinéphiles.

Les différents jurys du festival ont été dévoilés, tout comme la présence exceptionnelle de Vincent Lindon, formidable comédien ayant brillé dans des films forts (et souvent dramatiques !) tels que Ma petite entreprise, la Loi du marché et, plus récemment, Mon Cousin. Son dernier film en date, Un autre monde, est toujours en salle. Sa venue à Reims Polar sera l'occasion pour les organisateurs de lui rendre un hommage.

Pour rappel, vous pouvez toujours acheter vos Pass sur la billetterie, découvrir l'intégralité des catégories ou encore les différentes Masterclass prévues sur le site officiel de Reims Polar. Et les séances auront lieu à l'Opéraims, comme prévu.