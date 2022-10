Rencontre avec Emilie Frèche et Benjamin Lavernhe pour le film "les engagés" au Festival de St Jean de Luz

Projeté en compétition au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz, "les engagés" long-métrage d'Emilie Frèche évoque la problématique des migrants. Même si l'histoire de déroule dans les Alpes, c'est un sujet qui fait écho dans le Pays basque avec la proximité de la frontière espagnole. La réalisatrice, dont c'est le 1er long-métrage, et son interprète masculin principal, Benjamin Lavernhe sont venus présenter et défendre ce film au Sélect et en simultané dans 13 autres cinémas de Nouvelle-Aquitaine mercredi soir. Ce jeudi matin, une séance avec 350 lycéens était programmée suivie comme la veille d'un débat avec l'équipe du film.

L'histoire : Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune migrant poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.

ⓘ Publicité

"Les engagés", l'interview

Dans leur planning de rendez-vous luziens, Emilie Frèche et Benjamin Lavernhe sont également passés par le plateau tv du festival pour une interview dédiée à ce long-métrage.

La sortie de ce film 'Les engagés" est prévue pour le 16 novembre.