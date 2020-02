Rennes : un film coproduit par Vivement Lundi, nommé aux César

Mathieu Courtois, coproducteur de "Ce magnifique gâteau", et les équipes de Vivement Lundi, ont passé 5 mois sur les décors et marionnettes.

Un studio d’animation breton pourrait remporter une statuette ce vendredi 28 février.

Vivement Lundi, basé à Rennes (Ille-et-Vilaine), a coproduit une œuvre sélectionnée dans la catégorie « Meilleur film d’animation ». « Ce magnifique gâteau », réalisé par Emma de Swaef et Marc James Roels, aborde la colonisation du continent africain par les Belges, à la fin du XIXe siècle.

Une oeuvre satirique

C’est la deuxième fois que le studio de production travaille avec ces deux réalisateurs. En 2012, il avait travaillé sur « Oh Willy ».

Lorsque Emma de Swaef et Marc James Roels ont présenté leur projet, le fondateur de Vivement Lundi a été rapidement séduit. « Il adopte un regard satirique, ce qui est inhabituel dans le cinéma français, explique Jean-François Le Corre. En général, c’est plutôt sous un angle historique. Je peux citer seulement deux œuvres : « Coup de torchon », de Bertrand Tavernier, et la « Victoire en chantant » de Jean-Jacques Annaud. »

L’équipe a confectionné les marionnettes, en laine et en feutrine, et les paysages, en tissu. « C’est la première fois qu’on fabrique des décors avec ce matériau, indique Mathieu Courtois, de Vivement Lundi. Il y a un double travail parce qu’il faut d’abord réaliser la structure, puis la recouvrir de tissu. »

Pendant 5 mois, douze personnes ont planché sur le film : des costumiers, des couturiers ou encore des artisans du métal. Elles se sont inspirées de livres et de photos du XXe siècle.

Douze personnes ont réalisé des objets de quelques millimètres à deux mètres. © Radio France - Clara Guichon

Elles ont réalisé des pièces de tailles variées : de quelques millimètres pour produire une cuisse de poulet, à 2 mètres pour construire un hôtel. « On a sculpté des moulures typiques du XIXe siècle et on a coloré les frises avec des couches de tissu », décrit Mathieu Courtois.

Le film dure 40 minutes et a demandé un budget de 550 000 euros.

« Ce magnifique gâteau » est la quatrième œuvre, signée Vivement Lundi, qui est nommée aux César.

A LIRE AUSSI : "VIDÉO - Et si "Mémorable", court-métrage d'animation rennais en lice aux Oscars, créait la surprise ?"

Clara Guichon