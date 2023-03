Retour sur le palmarès du TurboFilm 2023

Organisé depuis déjà 11 éditions, le TurboFilm est rapidement devenu, au fil des années, un festival de courts-métrages très prisé. Durant 24 heures, des équipes étudiantes passionnées de cinéma vont devoir écrire, tourner et monter des courts-métrages.

Plus qu'un simple concours étudiant, le TurboFilm est avant tout un véritable défi pour les équipes participantes, puisqu'il permet de tester, dans un délai extrêmement court, leur imagination, leur autonomie et leur capacité à résoudre des problèmes divers et variés, tout en partant de contraintes imposées.

Comme chaque année, le TurboFilm a mis en lumière plusieurs films très réussis, tantôt drôles, tantôt tristes et clairement imaginées et portées par des équipes composées de probables futurs professionnels du 7e Art.

Le palmarès 2023

Palmarès de l'édition 2023 du festival TurboFilm - © TurboFilm SUAC URCA

Prix du meilleur film

Martyr (Cyprien Klein)

Prix du meilleur scénario

Le Grand Saut (Lucas Pechet - Julien Pageot)

Prix du meilleur montage

Parasomnie (Arnaud Pinchon - Lukas Bataille)

Prix du meilleur acteur

Rédemption (Kalvin Gollier)

Prix de la meilleure actrice

Terreur Diurne (Anna-Lou Mesguich - Pierre-Yves Heim)

Prix du public

Terreur Diurne (Pierre-Yves Heim)

Participer au TurboFilm peut permettre d'obtenir une visibilité non négligeable et d'enchaîner sur une carrière artistique dans la foulée, à l'instar de Romain Sidan notamment.

