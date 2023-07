Robert Guédiguian, invité de France Bleu Provence pour la rétrospective de ses films "Avec le cœur conscient"

Un cinéma engagé et engageant

Depuis Dernier été (1980) jusqu’à Twist à Bamako (2021) en passant par Marius et Jeannette (1997), La ville est tranquille (2001) et Marie-Jo et ses deux amours (2002), ces films ont marqué votre vie et se transmettent de génération en génération. Quelle belle célébration de la carrière du cinéaste marseillais qui fête cette année ses soixante-dix ans.

Du 26 au 29 juillet, treize films sont projetés à l’auditorium du Mucem lors de quatre journées thématiques (« Ses premiers films », « Le polar », « L’ailleurs », « Marseille et l’engagement social »). La rétrospective s’invite aussi dans d’autres salles de Marseille (La Baleine, L’Alhambra), des Bouches-du-Rhône et du Var (Le Méliès à Port de Bouc, Les Lumières à Vitrolles, La Cascade à Martigues, Le Six n’étoiles à Six Fours les Plages...)

Et comme le cinéma de cet amoureux du Sud et de la Méditerranée, c'est un cinéma où l'amitié est au cœur de l'image, Gérard Meylan, Ariane Ascaride, Isabelle Danel, Bernard Sasia, et bien-sûr Robert Guédiguian partagent, en présence, ces moments avec vous !

Robert Guédiguian, invité de France Bleu Provence

L'humanité toujours, la force du collectif, la tendresse, un regard authentique sur notre région, le mélange de nos origines méditerranéennes, l'amour, la politique, ce sont les fils conducteurs et fédérateurs de la carrière du cinéaste. Il en tchatche, avec l'accent bien sûr, au micro de France Bleu Provence 👇

Merci à Juliette Delpeyroux pour la réalisation de cet entretien.

Rendez-vous en plein air au Mucem cet été, à la Friche en automne !

Ce samedi 29 juillet, allez donc vivre une projection en plein air, sur le toit du Fort St-Jean. Au programme, le film Les Neiges du Kilimandjaro précédée d’un apéro festif avec guinguette, aïoli et vrais chichis de l’Estaque !

Les Neiges du Kilimandjaro Bande Annonce

A vos agendas !

Cette rétrospective exceptionnelle au Mucem est un avant-goût de l’exposition « Robert Guédiguian. Avec le cœur conscient », qui se tiendra à la Friche la Belle de Mai du 20 octobre 2023 au 15 janvier 2024.

Rétrospective | Robert Guédiguian. Avec le cœur conscient

Cet évènement est en coproduction avec Écrans du Sud , nos fidèles partenaires cinéma, et l’Alhambra Marseille.

