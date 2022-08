Rumba la vie, le nouveau film réalisé par Franck Dubosc sort aujourd'hui au cinéma

Après le succès en de son premier film "Tous debout" en tant que réalisateur, Franck Dubosc est repassé derrière la caméra pour un nouveau film, mélange d'émotion, de tendresse et d'humour. Rumba la vie sort aujourd'hui au cinéma, a

C'est un personnage plutôt différent de ceux qu'il nous a habitués à incarner que campe Franck Dubosc dans Rumba la vie : un quinqua un peu misanthrope, installé dans sa routine quotidienne, mais bousculé par un incident cardiaque. Cet imprévu l'amène à vouloir faire face à son passé et notamment à vouloir renouer avec sa fille qu'il a abandonnée à la naissance. C'est donc davantage dans le registre de l'émotion, de la tendresse, grâce notamment à la complicité de Jean-Pierre Darroussin qui joue à merveille le rôle de son meilleur ami, confident et un peu conseiller sur les bords, que le film s'inscrit - avec beaucoup de réussite et de justesse.

Après une tournée d'avant-premières très réussies, c'est à vous de le découvrir dès ce mercredi et de vous faire un avis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Franck Dubosc et Louna Espinosa sont les invités de Johann Roques dans Accès direct l'été ce mercredi soir à 19h pour parler du film

L'histoire

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Un film de et avec Franck Dubosc avec notamment Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga, Michel Houellebecq.