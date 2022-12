Sage-Homme, avec Karin Viard, au cinéma le 15 mars

Le film Sage-Homme, porté avec brio par le duo Karin Viard, formidable de justesse et d'humanité, et Melvin Boomer, une vraie découverte, va vous plonger au coeur de l'hôpital, avec ses soignants passionnés mais souvent débordés et raconte aussi le besoin de la transmission du savoir sur le terrain

Melvin Boomer et Karin Viard dans Sage-Homme au cinéma le 15 mars - Warner Bros France L'histoire ⓘ Publicité Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. Un film de Jennifer Devoldere avec K arin Viard , Melvin Boomer , Steve Tientcheu ⓘ Publicité